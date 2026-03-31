Nová klávesnice od Samsungu stojí jako slušný telefon. Reakce jsou zatím rozpačité Hlavní stránka Zprávičky Samsung tiše uvedl novou prémiovou klávesnici Pro Keyboard pro Galaxy Tab S11 Ultra za 390 euro Hliníkové tělo, velký trackpad a napájení přes pogo piny — v podstatě spodní polovina notebooku V Česku se zatím oficiálně neprodává, první reakce ze zahraničí jsou ale rozpačité Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Samsung tiše a bez většího rozruchu uvedl na trh nové příslušenství pro svůj vlajkový tablet. Jmenuje se Pro Keyboard, je určené výhradně pro Galaxy Tab S11 Ultra a stojí v USA rovných 399 dolarů — tedy víc než Apple Magic Keyboard pro 13palcový iPad Pro. V Evropě Samsung nasadil cenu 389,90 € (asi 9 600 korun), u nezávislých prodejců v Německu se ale dá sehnat už od 239 €. V Česku zatím klávesnici nekoupíte. Spodní polovina notebooku za cenu telefonu Co chybí a co vadí Tablet s klávesnicí, nebo rovnou notebook? Kdy se dostane do Česka? Spodní polovina notebooku za cenu telefonu Pro Keyboard se k tabletu připojuje přes pogo piny na zadní straně — žádné Bluetooth, žádné párování. Klávesnice nemá vlastní baterii a veškerou energii si bere přímo z tabletu. Stačí ji přiložit a okamžitě funguje. Když ji sklopíte, tablet usne, otevřením se probudí. V podstatě totéž, co znáte z klasického notebooku. Tělo je z hliníku, což vysvětluje hmotnost 636 gramů — skoro stejně jako samotný Tab S11 Ultra. Společně tak tato kombinace váží přibližně 1 300 gramů, tedy zhruba jako MacBook Air. Samsung klávesnici osadil plnohodnotným QWERTY rozložením s 80 klávesami, dedikovanou klávesou pro Galaxy AI, tlačítkem pro spuštění DeX režimu a třemi programovatelnými tlačítky pro rychlé spuštění oblíbených aplikací. Trackpad je oproti předchozímu modelu o 14,6 % větší. Co chybí a co vadí Na papíře to zní jako solidní základ pro přeměnu tabletu na pracovní stroj. Jenže první recenze ze zahraničí odhalují nepříjemné kompromisy. Pro Keyboard nemá podsvícení kláves — u příslušenství za téměř 10 tisíc korun je to přinejmenším překvapivé. Klávesnice navíc nechrání záda tabletu, protože místo klasického obalu využívá úzký hliníkový držák. A jeden z prvních recenzentů upozorňuje na pant, který podle něj „zaručeně praskne do pár měsíců“. Nejsou tu ani žádné další porty — žádné USB, žádný slot na kartu. Kdo doufal, že klávesnice přidá tabletu konektivitu, bude zklamaný. A mimochodem, Pro Keyboard funguje pouze s Tab S11 Ultra. Majitelé základního Galaxy Tab S11 mají smůlu. Tablet s klávesnicí, nebo rovnou notebook? Zde se nabízí nepříjemná otázka. Galaxy Tab S11 Ultra se v Česku prodává od přibližně 28 000 Kč (Wi-Fi varianta) do více než 40 000 Kč za nejvyšší konfiguraci s 5G. Připočtěte si cenu Pro Keyboard — i kdyby se v tuzemsku prodávala za evropských 390 €, tedy zhruba 9 800 Kč — a jste na celkové investici kolem 38 000 až 50 000 Kč. Za podobné peníze pořídíte velmi slušný ultrabook s plnohodnotným systémem, klávesnicí s podsvícením a podstatně širší softwarovou kompatibilitou. Samsung sází na to, že kombinace tabletu s perem S Pen, dotykovým displejem a režimem DeX pokryje potřeby kreativních profesionálů lépe než klasický notebook. To může být pravda pro specifickou skupinu uživatelů — ilustrátory, grafiky nebo lidi, kteří střídají práci s konzumací obsahu. Pro většinu ostatních to ale vypadá spíš jako drahý experiment. Kdy se dostane do Česka? Samsung zatím české spuštění oficiálně neoznámil. Klávesnice je aktuálně dostupná v USA, Kanadě, Jižní Koreji, Německu a Hongkongu. Historicky se příslušenství pro tablety Galaxy do českých obchodů dostává se zpožděním několika týdnů. Pokud Samsung udrží evropskou cenu pod 10 000 Kč a připadá vám myšlenka tabletového notebooku lákavá, vyplatí se sledovat nabídku Alzy a dalších velkých prodejců. Srovnejte si ale napřed, co za ty peníze dostanete v klasické notebookové kategorii. Odpověď by vás mohla od klávesnice za cenu telefonu střední třídy rychle odradit. Dává pro vás kombinace tablet + klávesnice smysl? Zdroj: Notebookcheck 