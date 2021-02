Samsung prý letos představí Galaxy Note 21 FE. Co na návrh říkáte?

V poslední době stále častěji slýcháváme, že Samsung úplně zruší řadu Galaxy Note. Začíná se také mluvit o tom, že jejím nástupcem by měla být řada Galaxy Fold, která prý přinese zabudované pero S Pen. Přesto by ale tato ikonická řada nemusela říct poslední slovo. Samsung totiž prý letos představí Galaxy Note 21 FE.

Samsung prý představí Galaxy Note 21 FE

Letos to bude 10 let, co jihokorejský gigant velký telefon s perem S Pen představil a započala tak veleúspěšná éra telefonů s velkým displejem. Samsung již několikrát avizoval, že letos představí minimálně jeden FE model. Právě proto by se mohl symbolicky rozloučit s touto ikonickou řadou. Kromě toho by to nebylo poprvé, co by vyšla Fan Edition Galaxy Note. V roce 2017 Samsung představil Galaxy Note FE.

Designér Giuseppe Spinelli zpracoval poměrně zajímavý návrh Galaxy Note 21 FE. Pokud by se tak skutečně stalo, jihokorejský gigant by tento model představil přibližně za šest měsíců. Do té doby jistě unikne řada dalších spekulací.

Líbil by se vám tento telefon?