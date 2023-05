Zatímco neustále roste množství funkcí a výkon mobilních telefonů, dál téměř absolutně stagnuje vývoj jejich baterií. I když se například konstruktérům procesorů čím dál lépe daří snižovat energetickou náročnost čipsetů, uživatelé by prostě rádi používali mobil mezi nabíjeními třeba i několik dní. Což se zatím neděje, i když už jsme za poslední roky četli a slyšeli o několika “revolučních” technologiích, které mají konečně zajistit průlom. Postará se o něj nyní společnost Samsung? Prý už chystá do masové výroby své polovodičové baterie.

Zdroj blízký vývoji v bateriové divizi jihokorejského giganta tvrdí, že se již firma na opravdu početnou výrobu tohoto typu efektivnějších baterií připravuje. Samsung přitom pracuje na prototypu polovodičové baterie na bázi oxidů již více než deset let.

Takzvaná solid-state battery neboli pevná baterie se vyznačuje vyšší hustotou energie, ačkoli je využit stejný objem. Telefony by s ní tedy vydržely na jedno nabití déle a nemusely by být větší než doposud. V továrnách Samsungu se údajně schyluje z masové produkci těchto baterií hned pro dvě odvětví. Kromě mobilů či jiné menší elektroniky by se měly dočkat i elektromobily.

Jak jste spokojení s výdrží baterie vašeho mobilu?

Zdroj: GSMA