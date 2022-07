Samsung zaplatí obří pokutu kvůli údajné vodotěsnosti mobilů

Korejská společnost Samsung bude v nejbližších dnech platit vysokou pokutu kvůli mystifikaci ohledně vodotěsnosti svých mobilních telefonů. Australský soud po čtyřech letech od zahájení kauzy s telefony z let 2016 až 2018 rozhodl, že má firma zaplatit celkem 14 milionů australských dolarů (cca 235 milionů korun) jako kompenzaci a k tomu 200 tisíc australských dolarů (cca 3,4 milionu korun) jako náhradu nákladů vyšetřovací komise. Firma se prý proti rozhodnutí nepostaví a do přikázaných 30 dní částku uhradí.

Několik let stará kauza se týká telefonů Galaxy S7, S7 Edge, A5 (2017), A7 (2017), S8, S8 Plus a Note 8, u nichž největší výrobce telefonů světa propagoval vodotěsnost včetně možnosti ponoření v bazénu a mořské vodě. To se však ukázalo jako mystifikace a Samsung musel řešit řadu reklamací. V inkriminovaném období šlo údajně o asi 3,1 milionu prodaných mobilů a výše pokuty by měla převyšovat zisky firmy za období, kdy byly problematické reklamy publikovány.

“Společnost Samsung se snaží poskytovat všem svým zákazníkům co nejlepší služby a litujeme, že se u malého počtu našich uživatelů Galaxy vyskytl problém s jejich zařízením týkající se této záležitosti,” zní oficiální reakce. Není vyloučeno, že by mohl být podobný soud završen stejným verdiktem i v jiných regionech.

Jaké máte zkušenosti s vodotěsností mobilů?

Zdroj: pharena