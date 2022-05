Tip: Samsung mobily umí šetřit vaše oči. Zapněte tuto funkci

Používání chytrých mobilních telefonů s velkou obrazovkou je pochopitelně z velkého množství důvodů velmi praktické. Na druhé straně ale existují také negativa, která dopadají na naše návyky či přímo organismus. Příkladem budiž vyzařování modrého světla, jehož dlouhodobé působení na lidský mozek může vyústit v nepříjemné krátkodobé i dlouhodobé problémy. Není žádnou novinkou, že telefony již v dnešní době disponují filtrem proti záření v inkriminovaném spektru, nicméně Samsung nedávno povýšil tuto funkci na vyšší úroveň. A to skrze nástroj Pohodlí pro oči.

Funkce Pohodlí pro oči v Samsung telefonech

Zatímco běžný filtr modrého světla většinou jen přinutí displej vyzařovat teplejší barvy a případně změní jas, Pohodlí pro oči (anglicky Eye Comfort Shield) k řešení tohoto problému přidává navíc i schopnost adaptivně reagovat na okolí. Namísto toho, aby měl displej pevně ořezáno spektrum barev, je tedy možné nechat o rozumné hladině rozhodovat mobil. A jak to tedy funguje u Samsung telefonů?

Novinka v One UI 3.1

Korejská firma oficiálně představila Pohodlí pro oči jako náhradu za běžný filtr modrého světla jako funkci v systému One UI 3.1. Po aktualizaci na tuto verzi by ji měl mít jakýkoli mobil či tablet. Položka s tímto názvem je k nalezení jak v běžném nastavení displeje, tak i jako zástupce v horní rozbalovací roletce. Tam ho možná budete muset manuálně přidat ze širší nabídky a funguje následně jako přepínač a po dlouhém stisknutí i jako vstup do nastavení.

Pohodlí pro oči, pokud se rozhodnete tuto funkci zapnout, nabízí dva základní režimy. Adaptivní běží celý den a neustále upravuje spektrum dle okolního světla, podobně jako adaptivní jas. V noci modrého světla ubere hodně, přes den méně. Pokud chcete mít hladiny trochu více ve svých rukou, můžete si zapnout režim Vlastní. Ten dovoluje nejen posuvníkem nastavit teplotu barev, ale zvolit také různé časové intervaly pro celou filtraci.

Proč modré světlo škodí hlavně večer? Vystavení vysokým intenzitám modrého světla ve večerních hodinách má špatné účinky na lidský organismus, a to především kvůli vlivu na hladinu hormonu melatonin. Během dne je naopak vystavení modrému světlu nezbytné pro správnou synchronizaci denního rytmu a podporu kognitivních schopností.

Kromě trvalého používání nastavené pevné hladiny je možné navolit i vlastní čas pro spuštění a vypnutí funkce, nebo ji ohraničit soumrakem a úsvitem. Můžete vyzkoušet, která varianta vám bude vyhovovat víc. Vyzkoušet filtraci modrého světla (nejen u mobilu) rozhodně doporučujeme komukoli, kdo často hledí do obrazovek a má problémy například se spánkem nebo ponocováním. Tento návod je věnovaný konkrétní funkci v telefonech Samsung, ale další výrobci mají své vlastní režimy, takže i v jiných telefonech se po nich můžete zkusit podívat.

