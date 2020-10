Strašák jménem modré světlo: Jak moc škodí u mobilů a jak ho potlačit?

8 a 8 a 8. Říká vám to něco? To by měl být v ideálním případě poměr práce, zábavy a spánku v jednom všedním dni. Nebudeme se bavit o tom, jestli a proč se daří tento standard dodržovat. Budeme se věnovat tomu, jak moderní technologie ovlivňují tu část dne, během které bychom se měli oddávat nerušenému a kvalitnímu spánku. Asi nepotřebujete vědecké závěry k tomu, abyste věděli, že nezáleží jen na jeho délce, ale také kvalitě. Obě tyto roviny přitom ovlivňují mimo jiné i chytré telefony. Kamenem úrazu je zde modré světlo, které mobil vyzařuje. Pojďme se podívat, co to vůbec je, jak to škodí a jak to eliminovat…

Mobil a modré světlo

Co je to modré světlo (HEV)?

Jedná se o jednu ze tří složek tzv. klasického “bílého světla”, které je venku během dne. Modré světlo (písmeno B ve známé zkratce RGB / Red – Green – Blue nebo také HEV / High-energy visible) má přitom s ohledem na organismus člověka zvláštní účinky. Příroda to zařídila tak, že tato složka světla potlačuje v našem těle vytváření látky jménem melatonin. Ta zjednodušeně řečeno ukládá tělo i mozek ke spánku. Když tedy nastane venku tma, do pár desítek minut se v těle objeví tolik melatoninu, že se nám chce spát.

Jak z mobilu škodí našemu tělu i psychice?

Chytrý telefon a jeho displej jsou (podobně jako monitory, televize nebo LED světla se “studenou bílou”) nezanedbatelným zdrojem modrého světla. V ložnici či obýváku rozhodně silnějším, než je třeba venkovní LED lampa, od níž se paprsky jen několikrát odrazí skrze okno a stěny až k našim očím. Ani tyto lampy nejsou z několika ohledů ideální, ale doma vás skutečně více zajímají monitory, televize a telefon. Na obrazovku mobilu hledíme z několika centimetrů a problém je na světě. Odložení telefonu na noční stolek tedy můžete mylně považovat za konec problému, ale rozhodně to tak není.

Zmíněný melatonin v tomto případě “nastupuje” třeba až hodinu poté, co jste oči přestali vystavovat modrému světlu. Pokud si tedy při odkládání telefonu říkáte, že vám zbývá ještě XY hodin do vstávání, máte sice pravdu, ale neberete v potaz kvalitu spánku. Tělo a mozek usnou, ale velmi často je to způsobeno především fyzickým vyčerpáním organismu, které jste zakrývali hleděním do mobilu, prací u počítače nebo sledováním televize. Výsledné spánkové fáze, které můžete analyzovat třeba přes chytré hodinky, pak vypadají jinak než u usnutí po čtení knihy. Výsledkem je pak pochopitelně únava, stres a podrážděnost. Zabrat dostávají mnohem víc také samotné oči. Při vnímání modrého světla jsou zjednodušeně řečeno aktivnější, což by těsně před spánkem rozhodně být neměly. Navíc existují i studie, které hovoří o častějším výskytu nádorů při extrémnímu vystavování modrému světlu.

Jak se mu vyhnout?

Problematice modrého světla už se delší dobu intenzivně věnují vývojáři Androidu, aplikací třetích stran či nadstaveb a také výrobci telefonů. Proto můžete v mnohých mobilech najít v nastavení položky typu “Noční režim”. Po jeho spuštění si můžete všimnout, že displej mírně zežloutne a ztmavne. Tušíte správně, účelem tohoto režimu je právě eliminace modrého světla. Přepínat do něj můžete manuálně, ale často je k dispozici i nastavení automatického spouštění a vypínání v určité časy.

Pokud máte starší mobil bez této moderní vychytávky, můžete zkusit modré světlo zkrotit skrze aplikace jako Twilight.

Twilight 🌅 Blue light filter for better sleep Urbandroid (Petr Nálevka)

Samotné modré světlo ale není vše!

Od chvíle, kdy se o modrém světle v souvislosti s mobily a monitory začalo mluvit, se pochopitelně objevilo velké množství názorů a testů, jak moc škodlivé samo o sobě je. Už na začátku jsme si řekli, že jeho zdrojů existuje víc, některé i mnohem silnější. Třeba pouliční LED osvětlení vyzařující studenou bílou (v podstatě modrou) barvu. Do něj ale asi nebudete před spaním upřeně hledět. Stejně jako u radioaktivního záření každopádně není důležitá jen jeho přítomnost, ale také intenzita. Myslete tedy na to, že i obyčejné snížení jasu displeje obrovským způsobem pomůže. Už dříve jsme k tomu účelu doporučovali třeba aplikaci Darker, která má i různé barevné filtry. Všeobjímající obecná rada na závěr zní: Nebudete muset řešit modré světlo z displeje, když mobil před spaním odložíte mnohem dřív.

Řešíte nějak modré světlo? Jakým způsobem?

