Omyl, nebo upřímnost? Samsung vychválil cizí ohebný mobil

Svět ohebných mobilních telefonů sice poměrně s přehledem ovládá korejský Samsung, nicméně není jediný, který začíná do tohoto odvětví více a více šlapat. Právě dosavadní dominance ale pravděpodobně vedla k tomu, že oficiální americký Twitter účet Samsungu omylem pochválil animaci zachycující konkurenční telefon, který hodně připomíná Galaxy Z Fold. Když se na síti objevil příspěvek zmiňující zajímavé flexibilní mobily a zachycující animaci s Oppo Find N, administrátor Samsung profilu přispěchal s pochvalou.

Zajímavé je na celé situaci také to, že autorem původního příspěvku je markeťák Oppo Ryan Fenwick, který běžně publikuje obsah kolem této značky. Ani to nebránilo stránce Samsung Mobile US, aby pod příspěvek oslavující Oppo Find N napsala superlativ “Pretty ah-mazing”. Pokud skutečně nešlo o omyl (odpověď dokonce na Twitteru stále je), je možné, že stránka korejského výrobce zohlednila fakt, že ohebný displej pochází ze Samsung továrny. I tak by šlo o nezvyklou podporu mezi konkurenčními značkami.

Jak myslíte, že k odpovědi došlo?

Zdroj: aauthority