To vypadá dobře! One UI 8 nabídne fantastickou vychytávku, vyzkoušet ji můžete už teď

Samsung ještě pořádně nedokončil nasazování One UI 7 s Androidem 15 na svá zařízení, ale již nyní se objevují zajímavé informace o tom, co přinese jeho nástupce. One UI 8 postavené na Androidu 16 by mělo nabídnout řadu nových AI funkcí, mezi nimiž vyniká možnost okamžitě vytvořit souhrn prakticky libovolného online videa přímo v prohlížeči Samsung Internet.

Co umí nová funkce AI souhrnu videí?

Podle dostupných informací nová funkce analyzuje obsah videa včetně mluveného slova, vizuálních prvků a titulků. Následně pomocí multimodálního AI modelu vytvoří přehledný seznam hlavních bodů a myšlenek obsažených ve videu. Stane se tak součástí stále rostoucí skupiny funkcí Galaxy AI, které Samsung v posledních měsících intenzivně rozvíjí.

Podobné funkce sice už existují v jiných prohlížečích nebo přímo na YouTube, ale jejich integrace přímo do systémového prohlížeče nabízí mnohem vyšší pohodlí. Majitelé telefonů Galaxy S25 pak budou mít další výhodu – celý proces bude probíhat přímo na zařízení bez nutnosti odesílání dat na servery. To nejen šetří drahocenná mobilní data, ale také plně využívá schopností čipsetu Snapdragon 8 Elite.

Ve srovnání se současnou funkcí shrnutí v prohlížeči Samsung Internet jde o výrazný pokrok. Zatímco aktuální verze dokáže shrnout pouze titulek a popis videa, nová funkce analyzuje obsah samotného videa, což nám poskytne mnohem komplexnější a užitečnější souhrn. Z testování vyplývá, že výsledky jsou překvapivě přesné, i když podrobnější shrnutí zatím s videi nefunguje.

Jak funkci aktivovat už nyní?

Pokud patříte mezi technologické nadšence, kteří rádi testují novinky ještě před jejich oficiálním uvedením, máme pro vás zajímavou zprávu. Funkci AI souhrnu videí lze vyzkoušet již nyní, i když s určitým rizikem. Pro její aktivaci stačí provést několik kroků:

Otevřete prohlížeč Samsung Internet Do adresního řádku zadejte internet://debug a klepněte na „Přejít“ Klepněte na tlačítko se třemi čárkami v pravém dolním rohu Přejděte do Nastavení > Debug settings > Single module tests > AI Summarize Settings Klepněte na položku Enable Video Summarize v dolní části seznamu

Je však třeba zdůraznit, že tato funkce je stále ve vývoji a její používání není oficiálně podporováno. Může docházet k chybám nebo neočekávanému chování, a proto byste k testování měli přistupovat s opatrností. Na druhou stranu získáte zajímavý pohled na budoucí vývoj systému One UI.

Redesign prohlížeče Samsung Internet

Funkce AI souhrnu videí není jedinou novinkou, kterou Samsung chystá pro One UI 8. Nedávné úniky naznačují, že prohlížeč Samsung Internet projde významným redesignem, který přinese modernější vzhled s rozmazanými prvky a zcela novou domovskou stránku. Podobnou proměnou by měly projít i další systémové aplikace včetně Počasí a Galerie.

Kdy se dočkáme One UI 8?

Samsung obvykle představuje nové verze One UI na podzim, kdy vychází i nové verze Androidu. Letos to však vzhledem ke zpožděnému vydání One UI 7 může být poněkud jinak. Pokud se firma poučí z problémů, které provázely uvedení současné verze, mohli bychom se One UI 8 dočkat na přelomu roku 2025 a 2026.

Zatím není jasné, které modely telefonů Samsung dostanou aktualizaci na One UI 8 a Android 16 jako první. Tradičně to bývají nejnovější vlajkové lodě, ale v poslední době Samsung rozšiřuje podporu i na modely střední třídy. Ať už to dopadne jakkoli, je jasné, že umělá inteligence bude i nadále hlavním tahounem nových funkcí v jihokorejských mobilních zařízeních.

Těšíte se na nové funkce v One UI 8?

Zdroj: Sammyguru, vlastní