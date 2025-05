Únik z laboratoří Samsungu: One UI 8 prý přinese nádherné animace

Zatímco Samsung stále dotahuje aktualizaci svých telefonů na One UI 7, jeho vývojáři už pilně pracují na další generaci. Na webu APKMirror se objevila uniklá verze aplikace One UI Home Launcher s označením 17.0.00.43, která bude součástí připravovaného One UI 8. Tato aktualizace podle dostupných informací přinese výrazné vylepšení animací a celkové plynulosti systému, ale bohužel si na ni ještě budeme muset počkat.

Uniklá aplikace pochází z interní vývojové verze One UI 8, která má být oficiálně představena v červenci letošního roku společně s novými ohybnými telefony Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7. Jak to ale u podobných úniků bývá, současná verze není kompatibilní se staršími systémy.

Pohled do budoucnosti, který zatím nefunguje

Některým nadšencům se podle dostupných informací podařilo nainstalovat testovací build One UI 8 na své telefony Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 a S25 Ultra, díky čemuž se objevily první informace o chystaných novinkách. One UI Home Launcher hraje v rámci systému klíčovou roli – spravuje prakticky všechny funkce domovské obrazovky včetně widgetů, ikon a gest.

Pokud byste si chtěli novou verzi launcheru vyzkoušet na telefonu s One UI 7 nebo starší verzí, čeká vás zklamání. Po nainstalování APK souboru aplikace buď okamžitě padá, nebo ji systém rovnou odmítne. Důvodem je její úzká provázanost s novým animačním enginem v One UI 8, který je postaven na Androidu 16.

Animace jako hlavní tahák nové verze

Samsung při vývoji One UI 8 zjevně klade velký důraz na vylepšení animací a celkové plynulosti systému. Nový animační engine by měl podle dostupných informací výrazně zdokonalit způsob, jakým se aplikace otevírají a zavírají. Právě One UI Home Launcher bude hrát klíčovou roli v tom, jak uživatelé tyto změny pocítí.

Co dalšího One UI 8 přinese?

Kromě vylepšeného Home Launcheru se spekuluje i o dalších novinkách v One UI 8. Mezi nimi by měly být nové funkce Galaxy AI zaměřené na práci s videem – konkrétně se hovoří o vytváření automatických souhrnů videí. Samsung zřejmě přepracuje také svůj webový prohlížeč.

One UI 8 by mělo být hlavní softwarovou aktualizací pro telefony Galaxy v roce 2025. Vzhledem k tomu, že současné One UI 7 už dorazilo na většinu vlajkových modelů včetně starších telefonů řady Galaxy S21 a ohebných telefonů třetí generace, Samsung má dostatek prostoru soustředit se na vývoj nové verze.

Kdy se One UI 8 dostane do našich telefonů?

Oficiální představení One UI 8 se očekává v červenci 2025 během uvedení nových ohebných telefonů Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7. První vlna aktualizací pro stávající modely by mohla následovat v průběhu srpna a září, přičemž prioritu dostanou nejnovější vlajkové modely jako Galaxy S25 Ultra.

Zatím nezbývá než čekat na oficiální představení. Pro nedočkavce sice existuje možnost stáhnout si APK z APKMirror, ale bez kompletního One UI 8 si nový launcher stejně neužijí. A pokud si chcete uchovat stabilitu svého zařízení, rozhodně nedoporučujeme experimentovat s instalací vývojových verzí systému, které mohou obsahovat množství chyb.

Co dalšího očekáváte od One UI 8?

Zdroj: SammyFans, APKMirror