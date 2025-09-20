TOPlist

Samsung testuje One UI 8.5! Dočkáme se ho nejspíš společně s řadou Galaxy S26

  • Na serverech Samsungu se objevila testovací verze One UI 8.5 pro Galaxy S25 Ultra
  • Samsung vyvíjí meziverzi překvapivě brzy po vydání One UI 8
  • Stabilní verze nejspíš dorazí až po představení Galaxy S26

Jakub Kárník
20.9.2025 18:00
galaxy s25

Ani týden neuběhl od vydání stabilní verze One UI 8 pro řadu Galaxy S25 a Samsung už testuje další verzi. Na firemních serverech se objevil interní build One UI 8.5 pro Galaxy S25 Ultra s označením S938BXXU5CYIA.

Proč Samsung spěchá s One UI 8.5

Na první pohled to vypadá, že Samsung nestíhá. Vydal One UI 8, které ještě nedorazilo do všech regionů, a už pracuje na verzi 8.5. Realita je ale prozaičtější – jde o běžnou součást vývojového cyklu.

Samsung totiž současně vyvíjí One UI 8.5 pro příští řadu Galaxy S26. A protože S25 a S26 budou sdílet podobný software, dává smysl testovat meziverzi na aktuálních vlajkových lodích.

Co přinese One UI 8.5?

Konkrétní novinky zatím neznáme, ale můžeme odhadovat podle předchozích meziverzí. One UI 6.5 například přineslo vylepšené Galaxy AI funkce, nové widgety a optimalizace pro skládací telefony. Očekávám, že One UI 8.5 bude podobně zaměřené na dotažení AI funkcí a opravy chyb.

Vzhledem k tomu, že One UI 8 přineslo masivní redesign s Now Bar a přepracovanými notifikacemi, verze 8.5 se nejspíš zaměří na vyladění těchto novinek podle zpětné vazby uživatelů.

Co očekáváte od One UI 8.5?

Zdroj: Tarun Vats (X)

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
