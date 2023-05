Máte Samsung mobil s One UI 5? Tyhle 4 triky musíte znát

Samsung One UI 5 je s námi už poměrně dlouhou dobu a rozšířilo se na všechny podporované telefony, takže je ideální čas ukázat si vychytávky, které byste rozhodně měli znát. Na své si přijdou ti, kteří si rádi přizpůsobí vzhled, ale také zlepší výkon nebo touží po automatizacích.

One UI 5 nabízí několik zajímavých vychytávek

Vybrali jsme pro vás čtyři z nich, které nám usnadňují každodenní používání

1. Přizpůsobení zamčené obrazovky

Pokud máte uživatelské rozhraní One UI 5, můžete si jednoduše přizpůsobit zamčenou obrazovku a to tak, že odemknete telefon (ale zůstanete na obrazovce) a následně podržíte na displeji prst. Dostanete se do editoru, který vám nabídne upravit obrazovku přesně tak, jak si představujete. Můžete přidat widgety, změnit tapetu, upravit styl zobrazení notifikací nebo třeba změnit vzhled i barvu hodin. Rozhodně fajn funkce pro všechny hračičky, kteří nemají rádi výchozí nastavení.

2. Na TOP modelech můžete vypnout RAM Plus

Funkce RAM Plus je na Samsung telefonech už téměř dva roky a slouží ke zlepšení výkonu a plynulosti u starších telefonů. Sami jsme vám před nějakým časem přinesli návod na to, jak ji správně používat, avšak pokud máte nějaký TOP model (Galaxy S, Galaxy Z nebo vyšší Galaxy A) s dostatkem RAM paměti, dejme tomu 6/8 GB a více, nemusíte nic podobného vůbec používat. Ačkoliv to z názvu vyplývá, rozhodně vám tato funkce zázračně nevykouzlí RAM paměti navíc, ale bere si virtuální RAM z úložiště, které je logicky pomalejší, než klasická operační paměť. Paradoxně vám tedy může vypnutí této funkce, zvlášť pokud máte nastavený 6 nebo 8GB režim zlepšit plynulost vašeho telefonu.

3. Inteligentní návrhy

Widget inteligentní návrhy považujeme za jednu z nejlepších vychytávek pro One UI 5. Jedná se o widget o velikosti 4×2, který si umístíte na vaší plochu, třeba namísto klasických ikon s aplikacemi a systém vám automaticky doporučí ty, které budete v danou dobu potřebovat. Návrhy se samozřejmě mění v závislosti na času a dalších faktorech, takže dopoledne vám doporučí kupříkladu Gmail a Slack kvůli práci, večer se na něm místo těchto aplikací objeví třeba YouTube a vaše oblíbená hra.

4. Vyzkoušejte Režimy a rutiny

Společnost Samsung představila v One UI 5 také nové Režimy a rutiny, které jsme dříve znali pod pojmem Bixby Routines. Pokud dokážete tento nástroj dobře využít, může být skvělým pomocníkem v nejrůznějších situacích a samozřejmě pro něj existuje i widget na plochu. Můžete si nastavit a hlavně přizpůsobit obrazu svému nejrůznější situace (rutiny), které budete využívat na jedno klepnutí, a nebo klidně bez něj. Kupříkladu si můžete nechat zapnout úsporný režim v případě, že vám klesne baterie pod vámi určená procenta, což ve výchozím nastavení nejde. Samozřejmě jej ale můžete využít i pro různé akce. Když jdu spát, zapnou se stupně šedi, tmavý režim a režim Nerušit, když řídím, nebudou mě otravovat notifikace z Messengeru, když jsem v kině, může se mi dovolat jenom rodina…Zkrátka situací, jak a kdy Rutiny využít je hromada a v podstatě jde o obdobu Zkratek od Applu.

Která z funkcí One UI 5 se vám nejvíce zamlouvá?