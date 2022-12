Kdy se odhalí systém One UI 5.1? Prý nečekaně brzy

Samsung má v plánu doručit do konce roku nadstavbu One UI 5.0 na všechny podporované telefony, což je úctyhodné. V tuto chvíli na novém systému běží už desítky telefonů jihokorejské firmy a další budou v následujících dnech přibývat. Nyní jsme se dozvěděli, kdy by teoreticky mohla debutovat vylepšená verze označovaná jako One UI 5.1.

Jako první by se jí měla dočkat chystaná řada Galaxy S23, která by se podle všeho měla ukázat již 1. února. Dá se tedy očekávat, že budou ostatní telefony rychle následovat. Vzhledem k tomu, že One UI 5.1 bude spíše menší aktualizací nebude pro Samsung žádný velký oříšek, aby ji rychle doručil na mobily s One UI 5.0.

Ve skutečnosti Samsung už nějakou dobu One UI 5.1 testuje a to na telefonech Galaxy S22, Galaxy S22 Plus a Galaxy S22 Ultra. Zatím ale nevíme, jaké nové funkce a vylepšení nová verze nabídne.

Dostali jste už One UI 5.0 na váš mobil?

Zdroj: GSMArena