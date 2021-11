Samsung One UI 4 (beta) míří do oblíbené řady Galaxy Note20

Nové prostředí, respektive beta verze One UI 4 se šíří mnohem rychleji než kdy předtím. Aktuálně ji můžeme spustit na telefonech řady Galaxy S21, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 nebo loňských vlajkách Galaxy S20. Nyní se program rozšiřuje také na oblíbenou řadu Samsung Galaxy Note20.

Samsung One UI 4 (beta) míří do Galaxy Note20

Server SamMobile tvrdí, že se lze do programu zatím přihlásit pouze ve Velké Británii, ovšem je jen otázka času než to půjde i u nás, očekáváme že to zabere maximálně několik dní. Poté se stačí přihlásit do programu klasicky přes aplikaci Samsung Members.

Je tedy vidět, že se jihokorejský gigant rozhodně nefláká a na Androidu 12, resp. One UI 4 pilně pracuje tak, aby jej brzy dostal na co největší množství telefonů. Samozřejmě můžeme počítat s novinkami, které jsou pro Android 12 typické, jako třeba funkce Dynamic Color, ale samozřejmě také exkluzivními funkcemi a novinkami, jako přepracované aplikace nebo nové ikony.

Jaká funkce vás na One UI 4 láká nejvíce?

Zdroj: SamMobile