Samsung One UI 4.0 bude další velkou aktualizací, kde jihokorejský gigant přejde na nový systém Android 12 a na něm celý systém postaví. V současné době si můžeme beta verzi tohoto systému nainstalovat pouze na vybraná zařízení poměrně malého množství výrobců. Kdybychom se měli podívat do historie, měl by Samsung svou betu spustit již velice brzy. Dle nejnovějších informací by to dokonce mělo být příští týden.

One UI 4.0 beta dorazí ještě tento týden

S tímto tvrzením přišel populární leaker Ice Universe na sociální síti Weibo. Jeho příspěvek není nijak obsáhlý, tvrdí prostě jen že “One UI 4.0 exploduje příští týden” a tradičně jsme se z něj nedozvěděli odkud zpráva pochází. Samsung již několik týdnů testuje systém One UI 4.0 na telefonech Galaxy S21 a vypadá to, že bychom se mohli dočkat beta programu. Redaktoři ze SamMobile si však myslí že si na betu ještě nějakou dobu počkáme, jelikož ještě nedorazilo ani One UI 3.1.1.

Jak se těšíte na One UI 4.0?