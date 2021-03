Dva Samsung mobily střední třídy dostávají One UI 3.1

Samsung nezahálí a na další dva telefony střední třídy přináší svůj aktuálně nejnovější systém. Tentokrát jde o modely Samsung Galaxy A70s a Samsung Galaxy A90 5G, které získávají One UI 3.1. Samozřejmě můžeme počítat s většinou funkcí, která je pro nejnovější One UI typická.

Galaxy A90 a A70s dostávají One UI 3.1

Co se týče Galaxy A70s, zde se aktualizace označuje jako A707FDDU3CUC6. U Galaxy A90 5G je pak označení A908NKOU3DUC3 a u obou modelů můžeme počítat s březnovými bezpečnostními záplatami. Aktuálně je nový update k dispozici v Indii a Jižní Koreji. Pokud tedy nevzniknou žádné závažné problémy, měla by se brzy rozšířit i do dalších zemí včetně celé Evropy.

Pokud tedy máte jeden z modelů a aktualizace vám doteď nepřišla, zkuste ji manuálně zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace softwaru. V případě, že budete mít nový software k dispozici, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Už máte nové One UI 3.1?