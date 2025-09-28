65" Samsung OLED za polovinu! Má 144 Hz, výborný jas a integrovanou AI Hlavní stránka Zprávičky 65" Samsung S90F OLED klesl z dubnových 65 tisíc na 32 350 Kč - sleva 50 % QD-OLED panel nabízí živější barvy než klasické OLED, ale chybí Dolby Vision Pro hráče ideální - 144Hz, VRR, ultra nízká odezva pod 5ms Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Při kontrole cen na Heurece mě zarazila jedna věc. Samsung QE65S90F, prémiová OLED televize, která v dubnu stála 64 990 Kč, je teď k mání už od 32 350 Kč. Polovina ceny za šest měsíců? To je i na rychle zlevňující elektroniku extrém. Pojďme se podívat, jestli je to skvělá příležitost, nebo jestli má takový pád ceny důvod. QD-OLED panel S90F používá QD-OLED panel – Samsung kombinuje kvantové tečky s OLED technologií. Výsledkem jsou živější a jasnější barvy než u klasických WOLED panelů od LG. Pokrytí DCI-P3 je 98 %, což je výborné. Jas dosahuje 1600 nitů ve špičce na malé ploše, což je na OLED slušné. V praxi to znamená, že HDR obsah opravdu „vyskočí“ z obrazu. Kontrast je samozřejmě nekonečný – každý pixel se umí úplně vypnout. KOUPIT SAMSUNG OLED TV Háček? Antireflexní vrstva funguje dobře proti přímým odleskům, ale v jasně osvětlené místnosti se černá změní na tmavě šedou. To je problém všech QD-OLED panelů – WOLED od LG si v tomto vedou lépe. Gaming bestie s 144Hz Pro hráče je S90F sen. 144Hz obnovovací frekvence v herním režimu, podpora VRR (HDMI Forum VRR, FreeSync i G-Sync), a hlavně odezva pod 5ms při 120Hz. Čtyři HDMI 2.1 porty znamenají, že připojíte PS5, Xbox Series X, PC a ještě vám jeden zbyde. Samsung přidal i Game Bar pro rychlé přepínání nastavení přímo ve hře. Jediný problém? Při zapnutém Game Mode TV trochu snižuje jas u HDR. Rozdíl není dramatický, ale perfekcionisté si toho všimnou. Chybějící Dolby Vision bolí Samsung tradičně nepodporuje Dolby Vision. Místo toho tlačí HDR10+, který ale skoro nikdo nepoužívá. Netflix, Disney+ a Apple TV+ masivně vsází na Dolby Vision, takže přicházíte o dynamické HDR na spoustě obsahu. KOUPIT SAMSUNG OLED TV Pro majitele Xbox Series X je to dvojnásob frustrující – konzole podporuje Dolby Vision pro hry i filmy, ale na Samsung TV z toho nic nevytěžíte. Tizen a AI funkce Systém Tizen je vyspělý a rychlý. Všechny streamovací služby tu jsou, české aplikace jako Oneplay nebo SledováníTV fungují. Samsung Vision AI slibuje chytré vylepšování obrazu pomocí procesoru NQ4 AI Gen3. Ovladač se solárním nabíjením je super nápad – nikdy neřešíte baterie. Verdikt: skvělá TV, ještě lepší cena Samsung S90F za 32 350 Kč je výborná koupě. Dostanete prémiovou OLED technologii, skvělý gaming výkon a živé QD-OLED barvy za cenu, kterou před rokem stály průměrné LED televize. KOUPIT SAMSUNG OLED TV Chybějící Dolby Vision je škoda, ale ne dealbreaker. Pokud hrajete hry nebo sledujete hlavně YouTube a Netflix (kde je hodně HDR10 obsahu), nebudete to řešit. Pro Apple TV+ fanatiky nebo majitele Xbox Series X bych spíš doporučil LG. Za 32 tisíc prostě lepší obraz nenajdete. Pokud váháte, neberte to dlouho – za tu cenu dlouho nevydrží. Co říkáte na tuto OLED TV od Samsungu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce OLED TV Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.