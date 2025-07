Samsung uvažuje nad chytrými náušnicemi i náhrdelníkem. Šlo by o doplňky k mobilu s AI

Společnost Samsung zvažuje rozšíření své nabídky nositelné elektroniky o zcela nové typy produktů. Podle informací serveru CNN, který vychází z rozhovoru s Won-joon Choiem, provozním ředitelem mobilní divize Samsungu, by se jihokorejský výrobce mohl v budoucnu zaměřit na chytré náušnice, náhrdelníky nebo další druhy šperků. Představují další krok v celosvětovém trendu vývoje zařízení ovládaných umělou inteligencí.

Nositelná elektronika v nové podobě

Ideální zařízení aktivně spoléhající na AI by podle Samsungu mělo být nositelné –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ naopak by rozhodně nemělo jít o produkt, který je potřeba přenášet. „Může to být něco, co nosíte – brýle, náušnice, hodinky, prsteny a někdy i náhrdelníky,“ specifikoval pro CNN Won-joon Choi. Samsung podle jeho slov aktivně zkoumá všechny možnosti v oblasti nositelné elektroniky, která by měla fungovat jako doplněk k mobilnímu telefonu, nikoliv jako samostatné zařízení.

Samsung loni představil svůj první chytrý prsten

Tato strategie odpovídá současnému přístupu Samsungu, který už nyní nabízí chytré hodinky Galaxy Watch a prsten Galaxy Ring. Na rozdíl od některých konkurenčních produktů, jako jsou například kontroverzní Humane AI Pin nebo Rabbit R1, nechce Samsung vytvářet zařízení, která by zcela nahradila smartphone.

Umělá inteligence jako klíčový prvek

Choi v rozhovoru zdůraznil, že pokročilá umělá inteligence umožní příchod nové vlny zařízení, která uživatelům dovolí komunikovat a provádět úkoly rychleji bez nutnosti vytahovat telefon.

Technologičtí giganti včetně Samsungu vidí v kombinaci AI a nositelných zařízení velký potenciál. Meta již prodala přes 2 miliony kusů svých AI brýlí Ray-Ban, zatímco Samsung, Google a Snap pracují na vlastních chytrých brýlích. Samsung svůj projekt označuje kódovým jménem Haean a očekává se, že by mohl být představen ještě v letošním roce. Úspěšný debut AR/VR zařízení má za sebou také Apple.

Zatím není jasné, jaké konkrétní funkce by mohly chytré náušnice nebo náhrdelníky nabízet. Můžeme však předpokládat, že půjde o kombinaci zdravotních funkcí, notifikací a ovládacích prvků optimalizovaných pro daný typ zařízení. Samsung by také mohl využít své zkušenosti s propojením různých zařízení v rámci ekosystému, jak to již nyní dělá u svých hodinek a prstenu.

Samsung už úspěšně vydal první chytrý prsten

Galaxy Ring Samsung na některé trhy uvedl v loňském roce a začátkem letoška se dostal i k nám. Prsten umožňuje měření tepu, okysličení krve či teploty kůže a představuje alternativu k chytrým hodinkám s menším počtem funkcí, ale větším pohodlím při nošení a delší výdrží baterie.

Samsung Galaxy Ring s nabíjecím pouzdrem

Jak ukázala naše recenze, Galaxy Ring se vyznačuje kvalitním zpracováním a schopností měřit různé zdravotní parametry včetně spánku. Mezi jeho přednosti patří také dlouhá výdrž baterie až 7 dní (v závislosti na velikosti) a možnost ovládání telefonu pomocí gesta spojení prstů.

Podle spekulací už Samsung intenzivně pracuje na prstenu Galaxy Ring 2, jehož se ale v tomto roce už spíše nedočkáme. Pravděpodobnější je debut po boku vlajkových lodí Galaxy S26 na začátku příštího roku.

Jaký typ chytré nositelné elektroniky byste od Samsungu uvítali nejvíce?

Zdroje: CNN, Android Authority