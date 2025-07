Samsung Galaxy S26 Ultra by měl konečně dostat vítané vylepšení fotoaparátu

Vlajkové Samsungy s přídomkem Ultra využívají stejný 200MPx snímač Isocell HP2 již po tři generace. Byť stále patří mezi špičku a meziročně jej výrobce stále vylepšuje pomocí softwaru, ultimátní smartphone jakým Galaxy S26 Ultra jistě bude, si přece jen zaslouží častější upgrade. Toho se ale podle všeho již letos skutečně dočkáme.

Stále 200MPx, ale ve větším snímači

Podle zdrojů z Číny by se nový Samsung Galaxy S26 Ultra měl dočkat nového primárního snímače. 1/1,3″ Isocell HP2 o rozlišení 200MPx by mohl nahradit rovněž snímač o rozlišení 200MPx, avšak o větší velikosti 1/1,1″. Tento, bezmála palcový, snímač by přitom měl pocházet od konkurenčního Sony. Nebylo by to však zdaleka poprvé, kdy by Samsung ve své vlajce využil snímače od Sony, vždyť i loňské Galaxy S25 Ultra ukrývalo za objektivy s 3x a 5x zoomem snímače od této japonské společnosti.

V podání Sony by pak mělo jít o premiéru – dosud totiž snímač o takovémto rozlišení nevyrobilo. Vedle zmíněného rozlišení a velikosti, která snímači umožní přijmout více světla, toho o novém senzoru od Sony příliš nevíme. Dle zdroje bychom se daného snímače měli skutečně ve vlajce od Samsungu dočkat, bohužel by zde ale údajně stále měla být i varianta, že nedorazí s Galaxy S26 Ultra příští rok v lednu, ale až v roce 2027 spolu s Galaxy S27 Ultra.

Myslíte, že se Samsung i napočtvrté vytasí se stejným hlavním fotoaparátem „Ultry“?

Zdroj: GSMArena.com