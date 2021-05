Samsung to myslí s “ohebňáky” vážně. Zaregistroval si jméno pro displeje

Je téměř jisté, že společnost Samsung letos představí další zástupce flexibilních Galaxy zařízení. Půjde pravděpodobně o pokračovatele mobilních sérií Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold a mluví se dokonce i o větším tabletu. Právě ten by mohl představovat nový evoluční stupeň ve skládání chytrých zařízení s dotykovou obrazovkou. A to díky ohybu displeje kolem dvou pantů. Že se tímto směrem nejspíš hodlá korejská firma vydat, potvrzuje i informace od serveru Lets Go Digital. Hovoří o tom, že si Samsung zaregistroval název S Foldable. A pod ním se má prý ukrývat právě řada displejů s dvojitým ohybem.

Jelikož jde zatím jen o registraci pouhé značky a ne o patent s výkresy, nemůžeme si pod tímto úkonem představit něco víc konkrétního. Už samotná evidence názvu ale ukazuje na fakt, že společnost rozhodně nehodlá ustupovat z pole přístrojů s flexibilními obrazovkami. Naopak se po něm nejspíš vydá ještě i dál. Nový název S Foldable prý Samsung nechal zapsat jak u Korean Intellectual Property Office (KIPO), tak i u European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Těšme se, co z toho bude.

Který ze současných flexibilních mobilů se vám zatím líbí nejvíc?

Zdroj: Gizmo