Další evoluční stupeň? Samsung prý skutečně chystá skládací tablet

V podstatě už od uvedení prvního ohebného telefonu Samsung se spekuluje nad tím, jak budou vypadat ty další. A kam přesně tento “flexibilní” trend obecně povede. V rámci uniklých a spekulativních výkresů, fotek a dalších grafických podkladů je přitom ve hře hned několik konceptů. V jednom z nich byl mimo jiné i přístroj s dvojitým skládáním, který ale zatím v reálné podobě světlo světa nespatřil. Aktuální spekulace hovoří o tom, že dvojitě ohebný bude nový Samsung tablet. Informace se opírají o zápis z evropského patentového úřadu (EUIPO).

V dokumentech, které byly schváleny, se objevuje název Galaxy Z Fold. I když jde vlastně o jméno již existujícího telefonu, v rámci certifikací může prý jít o jiné souvislosti. Loňské ohebné mobily Galaxy Z Fold2 a Galaxy Z Flip totiž nesly v dokumentech označení “Galaxy Z” a “Z Flip”. V rámci tohoto nepřesného slovíčkaření se podle některých serverů tedy může pod “úředním” názvem Galaxy Z Fold skutečně ukrývat první flexibilní Samsung tablet, dokonce dvojitě ohebný.

Suma sumárum by mohla letos korejská společnost do segmentu ohebných přístrojů vnést nejen mobily Galaxy Z Fold3 a nový Galaxy Z Flip, ale také tablet. V jeho případě by mohlo jít o zajímavý čerstvý vítr do tohoto stagnujícího odvětví.

U jakých zařízení vám dává ohebný displej smysl?

Zdroj: LGD