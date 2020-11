Testujeme party reproduktor Samsung MX-T70. Pomůžete nám?

Do redakce nám před několika hodinami dorazil na testování party reproduktor Samsung MX-T70. Tedy dražší a výkonnější z dvojice velkých přenosných reproduktorů této značky. Chlubí se zvukem ve formátu 2.1 a má tedy zabudovaný basový subwoofer. Už jsme jej podrobili pár zkouškám, nicméně do podrobné recenze se teprve pouštíme. Budeme přitom rádi, pokud se rozhodnete zapojit. A to tím způsobem, že do komentáře napíšete k produktu dotazy, případně tipy na vyzkoušení konkrétních funkcí.

Přidejme pár základních údajů: I když jde o přenosný kus elektroniky, tahat byste se s ní asi pravidelně nechtěli. MX-T70 váží 26,5 kilogramu a na výšku má skoro 90 centimetrů. O celkový výkon 1500W RMS se starají dva jednopalcové tweetery, dva středové reproduktory s průměrem 5,25 palce a desetipalcový subwoofer. Mezi vstupy patří kromě Bluetooth také USB vstupy nebo 2x nástrojový / mikrofonní jack i s echo efektem.

Bezdrátově i díky RCA konektorům se dá reproduktor provázat s dalšími kusy do sestavy. Pro efekt jsou přítomny dva zdroje LED osvětlení. Základní funkce jsou řešit z panelu, další z ovladače nebo mobilní aplikace Sound Tower.

Co bychom měli při testování Samsung MX-T70 vyzkoušet?