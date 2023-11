Společnost Samsung ohlásila vydání svého prvního modelu generativní umělé inteligence, který nese název Samsung Gauss. Tato novinka představuje významný milník, firma zároveň slibuje že tato funkce bude integrována už do nadcházejících zařízení.

Samsung Gauss představuje tři odlišné podmodely: Gaussův jazyk, Gaussův obraz a Gaussův kód, každý s vlastními specifickými funkcemi. Tato různorodost umožní modelu pokrýt širokou škálu úkolů, včetně generování textů, tvorby obrázků z popisů a dokonce i psaní programovacího kódu.

Jedním z významných prvků Gauss je jeho důraz na soukromí uživatelů. Nástroj byl navržen tak, aby fungoval přímo na zařízení, což zajišťuje, že veškeré operace umělé inteligence jsou prováděny lokálně, bez nutnosti spoléhat se na externí servery pro zpracování nebo ukládání dat. To znamená, že uživatelé mají větší kontrolu nad svými daty a získávají vyšší úroveň bezpečnosti.

Firma plánuje integrovat Gauss do nadcházejících zařízení, včetně možného začlenění i do debutujícího Galaxy S24 Ultra. Tím se společnost přidává do nové éry umělé inteligence, a to přímo integrací v produktech. Mohl by přinést intuitivnější a efektivnější ovládání, než na jaké jsme zvyklí a zlepšit tak celkovou uživatelskou zkušenost.

Samsung also unveiled thier new LLM called the 'Samsung Gauss'.

It is similar to ChatGPT but the Samsung Gauss Code works with the company’s code assistant called ‘code.i’

Gauss Image can edit photos & Low res photos to High res photos

The S24 might come with this new LLM pic.twitter.com/BxKkMg1Okb

— Suhas Sumukh (@suhasasumukh) November 9, 2023