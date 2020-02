Samsung a LG prý pracují na externích obrazovkách pro mobily

Na moderních smartphonech už se dá dnes provádět velká spousta věcí. Doby pouhého telefonování a odesílání zpráv jsou dávno pryč. V současnosti plní chytré mobilní telefony úlohu přenosných herních stanic, pracovních počítačů nebo multimediálních přehrávačů. Zejména pro účely efektivní práce jsou ale stále limitovány jednou logickou hardwarovou hranicí – velikostí displeje. Společnosti Samsung a LG teď prý ale přišly s nápadem vyrábět externí obrazovky. S jejich pomocí by mohla být práce nebo i hraní na telefonech trochu vychytanější.

Podobný nápad je logickým následovníkem toho, co již existuje. Google do Androidu 10 implementoval Desktop Mode, Samsung rozvíjí svůj systém DeX a vlastní možnosti pro připojení telefonu k monitoru má také LG. Všechny tyto služby zatím předpokládají, že budeme telefony připojovat jako zdroje výkonu k periferiím a monitorům hlavně doma nebo v pracovně. Nové externí obrazovky od společností Samsung a LG ovšem pravděpodobně budou určeny k běžnému přenášení.

K oběma zařízením jsou už i nějaké podrobnosti. To od Samsungu by se mělo jmenovat DeXbook (odkaz na zmíněnou funkci je tedy jasný) a mělo by jít o FullHD displej se čtrnáctipalcovou úhlopříčkou. Zejména kvůli 10 000mAh baterii by pak obrazovka vážila skoro kilo. LG má se svým externím displejem trochu skromnější plány. Jeho Cloud Top má mít také čtrnáct palců, ale poloviční baterii. Díky tomu by měl vážit jen kolem 600 gramů. Předpokládá se, že zařízení budou stát kolem devíti tisíc korun a představena by měla být v druhém kvartálu letošního roku. Něco podobného má na svědomí také společnost Razer. Její Projekt Linda ale počítá také s přenosnou klávesnicí.

Přijde vám taková možnost praktická?

Zdroj: XDA