Samsung představil 200Mpx senzor ISOCELL HP5. Má maličké pixely, přesto prý dobře performuje ve tmě

  • ISOCELL HP5 nabízí rozlišení 200 Mpx a velikost pixelu 0,5 μm
  • Podporuje 2× in-sensor zoom a až 6× bezztrátové přiblížení
  • Umožňuje natáčet 8K video při 30 fps nebo 4K při 120 fps

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
9.10.2025 14:00
Samsung rozšířil svou nabídku obrazových snímačů o nový model ISOCELL HP5. Jde o 200Mpx čip s dosud nejmenší velikostí pixelu 0,5 μm, který má nabídnout lepší kvalitu obrazu i v horších světelných podmínkách. Novinka už vstoupila do hromadné výroby a podle dostupných informací se objeví v telefonech značek jako Oppo, Vivo nebo Realme.

Nejmenší pixely na světě, ale více světla

Při vývoji senzoru HP5 o velikosti 1/1,56″ se Samsung zaměřil na vyřešení typického problému – menší pixely obvykle znamenají méně světla a více šumu. Pomocí technologií Front Deep Trench Isolation (FDTI) a Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) dokázal výrobce zachovat vysokou citlivost snímače i přes rekordně malou velikost pixelu. Čip tak zvládne vytvářet jasnější a čistší fotografie i ve tmě.

Specifikace senzoru ISOCELL HP5

Nový senzor využívá systém High Precision Microlens a High Transmittance ARL pro efektivnější zachycení světla. Dále přidává strukturu High Sensitivity DTI, která snižuje rušení mezi jednotlivými pixely a zlepšuje věrnost barev. Díky kombinaci těchto řešení má být obraz kontrastnější a barevně přirozenější, a to i při slabém osvětlení.

Flexibilní zoom i adaptace na světlo

ISOCELL HP5 zvládne tzv. in-sensor zoom s dvojnásobným přiblížením bez ztráty kvality. V kombinaci s 3× teleobjektivem pak dokáže dosáhnout až 6× optického přiblížení. Technologie Tetra²pixel umožňuje spojovat nebo oddělovat pixely podle množství světla – při šeru vznikne 12,5Mpx snímek se světelnějšími pixely (2,0 μm), zatímco za dne senzor využívá plných 200 Mpx.

Rychlé zpracování a video až do 8K

Díky technologii Smart ISO Pro a tzv. staggered HDR dokáže HP5 lépe vyvažovat expozici mezi světlými a tmavými částmi snímku. Procesor umělé inteligence zvládne zpracovat 200Mpx fotografie za méně než dvě sekundy. Senzor podporuje 13bitovou barevnou hloubku (až 550 miliard odstínů) a umožňuje natáčet 8K video při 30 snímcích za sekundu nebo 4K při 120 fps.

Řada Samsung Galaxy S22 dostává v Evropě poslední aktualizaci Androidu spolu s One UI 8 Adam Kurfürst Zprávičky

Kde se s ním setkáme?

Samsung už potvrdil, že ISOCELL HP5 je ve fázi masové výroby. První telefony s tímto čipem se očekávají ještě letos – zmíněny byly například Oppo Find X9 Pro nebo vivo Y500 Pro. Zajímavé je, že sám Samsung tento snímač do svých modelů zatím neplánuje nasadit, podobně jako v minulosti u některých předchozích senzorů řady ISOCELL.

Víte, jaké senzory využívá váš smartphone?

Zdroje: Samsung, Gizmochina, GSMArena

