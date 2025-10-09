Samsung představil 200Mpx senzor ISOCELL HP5. Má maličké pixely, přesto prý dobře performuje ve tmě Hlavní stránka Zprávičky ISOCELL HP5 nabízí rozlišení 200 Mpx a velikost pixelu 0,5 μm Podporuje 2× in-sensor zoom a až 6× bezztrátové přiblížení Umožňuje natáčet 8K video při 30 fps nebo 4K při 120 fps Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Samsung rozšířil svou nabídku obrazových snímačů o nový model ISOCELL HP5. Jde o 200Mpx čip s dosud nejmenší velikostí pixelu 0,5 μm, který má nabídnout lepší kvalitu obrazu i v horších světelných podmínkách. Novinka už vstoupila do hromadné výroby a podle dostupných informací se objeví v telefonech značek jako Oppo, Vivo nebo Realme. Nejmenší pixely na světě, ale více světla Při vývoji senzoru HP5 o velikosti 1/1,56″ se Samsung zaměřil na vyřešení typického problému – menší pixely obvykle znamenají méně světla a více šumu. Pomocí technologií Front Deep Trench Isolation (FDTI) a Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) dokázal výrobce zachovat vysokou citlivost snímače i přes rekordně malou velikost pixelu. Čip tak zvládne vytvářet jasnější a čistší fotografie i ve tmě. Specifikace senzoru ISOCELL HP5 Nový senzor využívá systém High Precision Microlens a High Transmittance ARL pro efektivnější zachycení světla. Dále přidává strukturu High Sensitivity DTI, která snižuje rušení mezi jednotlivými pixely a zlepšuje věrnost barev. Díky kombinaci těchto řešení má být obraz kontrastnější a barevně přirozenější, a to i při slabém osvětlení. Flexibilní zoom i adaptace na světlo ISOCELL HP5 zvládne tzv. in-sensor zoom s dvojnásobným přiblížením bez ztráty kvality. V kombinaci s 3× teleobjektivem pak dokáže dosáhnout až 6× optického přiblížení. Technologie Tetra²pixel umožňuje spojovat nebo oddělovat pixely podle množství světla – při šeru vznikne 12,5Mpx snímek se světelnějšími pixely (2,0 μm), zatímco za dne senzor využívá plných 200 Mpx. Rychlé zpracování a video až do 8K Díky technologii Smart ISO Pro a tzv. staggered HDR dokáže HP5 lépe vyvažovat expozici mezi světlými a tmavými částmi snímku. Procesor umělé inteligence zvládne zpracovat 200Mpx fotografie za méně než dvě sekundy. Senzor podporuje 13bitovou barevnou hloubku (až 550 miliard odstínů) a umožňuje natáčet 8K video při 30 snímcích za sekundu nebo 4K při 120 fps. Řada Samsung Galaxy S22 dostává v Evropě poslední aktualizaci Androidu spolu s One UI 8 Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kde se s ním setkáme? Samsung už potvrdil, že ISOCELL HP5 je ve fázi masové výroby. První telefony s tímto čipem se očekávají ještě letos – zmíněny byly například Oppo Find X9 Pro nebo vivo Y500 Pro. Zajímavé je, že sám Samsung tento snímač do svých modelů zatím neplánuje nasadit, podobně jako v minulosti u některých předchozích senzorů řady ISOCELL. Víte, jaké senzory využívá váš smartphone? Zdroje: Samsung, Gizmochina, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář isocell Samsung senzor Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.