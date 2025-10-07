Řada Samsung Galaxy S22 dostává v Evropě poslední aktualizaci Androidu spolu s One UI 8 Hlavní stránka Zprávičky Samsung začal distribuovat aktualizaci na One UI 8 pro modely Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra Pro tříleté modely Galaxy S22 jde o poslední velkou aktualizaci operačního systému Android Aktualizace má velikost přibližně 3,2 GB a podle dostupných informací dorazila do Evropy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Zatímco novější zařízení jako Galaxy S25 nebo nedávno aktualizované modely Galaxy S23 již využívají výhod nejnovější nadstavby One UI 8 založené na Androidu 16, nyní se konečně dočkává i tři roky stará řada Galaxy S22. Jak upozornil známý informátor Tarun Vats, aktualizace se již rozšiřuje v evropských zemích. Poslední velký update pro Galaxy S22 Pro uživatele chytrých telefonů Samsung Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra jde o významnou aktualizaci, která ale zároveň představuje poslední velký update operačního systému Android. Telefony uvedené v roce 2022 s Androidem 12 a One UI 4 nyní dosáhly na svou čtvrtou a pravděpodobně poslední hlavní aktualizaci systému. Samsung při uvedení této řady slíbil čtyři velké aktualizace OS, což nyní naplnil. Breaking ‼️Galaxy S22 Series: Samsung releases the One UI 8 update in Europe Build Version: S908BXXUIGYI7/S908BOXMIGYI7/S908BXXUIGYI7 pic.twitter.com/9PlehJccTm— Tarun Vats (@tarunvats33) October 6, 2025 Aktualizace s označením S90xBXXUIGYI7 má velikost přibližně 3,2 GB a zahrnuje také bezpečnostní záplaty ze září 2025. Díky ní se majitelé Galaxy S22 dočkají všech nových funkcí, které One UI 8 přináší, včetně vylepšeného uživatelského rozhraní, lepší optimalizace a dalších funkcí založených na umělé inteligenci. Co bude dál? Aktualizace na One UI 8.5 je nejistá I když modely Galaxy S22 dosáhly na svůj poslední velký update Android, budou nadále dostávat bezpečnostní aktualizace minimálně po dobu dalších dvou let. Co však zůstává nejasné, je, zda se tyto telefony dočkají i připravované aktualizace One UI 8.5, která se aktuálně testuje. Její vydání se očekává začátkem roku 2026 spolu s uvedením vlajek Galaxy S26. Přestože One UI 8.5 bude technicky stále založeno na Androidu 16, nedá se s jistotou říct, zda Samsung tuto menší, ale stále relativně významnou aktualizaci na řadu S22 přinese. Jihokorejský gigant se k této otázce zatím oficiálně nevyjádřil. Pokud používáte některý z modelů Galaxy S22, můžete dostupnost aktualizace zkontrolovat v Nastavení. Pokud se vám možnost updatovat zatím nezobrazila, pravděpodobně postačí pár dní počkat. Používáte ještě Samsung Galaxy S22? Zdroje: Tarun Vats/X, Android Authority, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace android telefon nadstavba One UI 8 Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.