One UI 8 postupně přichází na další vlajkovou řadu Samsungu. Máte některý z modelů?

Samsung vypustil stabilní One UI 8 s Androidem 16 pro modely Galaxy S23 Aktualizace zatím míří pouze beta testerům v Jižní Koreji, má velikost 469 MB Veřejné vydání pro Evropu očekáváme během příštího týdne Publikováno: 30.9.2025 08:00 Samsung pokračuje v tempu distribuce One UI 8 a tentokrát se dočkala dva roky stará vlajková řada Galaxy S23 včetně modelu FE. Stabilní verze nadstavby postavená na Androidu 16 se prvně zpřístupnila pouze členům beta programu, teď už se nicméně dostává i k běžným uživatelům. Zatím je však regionálně omezená na Jižní Koreu. Upozornil na to informátor Tarun Vats. Beta testeři dostávají přednostní přístup Firmware s označením EYI7 začal Samsung distribuovat nejprve uživatelům zapojeným do beta programu One UI 8. Ti stahují kompaktní balíček o velikosti 469 MB, který kromě finální verze systému obsahuje také zářijové bezpečnostní záplaty. Pro běžné uživatele, kteří přecházejí přímo ze stabilní verze One UI 7, bude aktualizace výrazně větší – počítejte s přibližně 3 GB dat. Galaxy S23 Series: Samsung releases the Stable One UI 8 update for non-beta users in KoreaBuild Version: S918NKSU6EYI7/S918NOKR6EYI7/S918NKSU6EYI7 pic.twitter.com/iu4dhnedtN— Tarun Vats (@tarunvats33) September 29, 2025 Aktualizaci si beta testeři v Koreji mohou stáhnout přes Nastavení > Aktualizace softwaru > Stáhnout a nainstalovat. Samsung by měl rozšířit dostupnost na beta testery v dalších zemích ještě během dnešního dne. Co přináší One UI 8 pro Galaxy S23 Hlavním tahákem nové verze je Now Bar – interaktivní widget na zamykací obrazovce, který zobrazuje živé aktivity podobně jako Dynamic Island na iPhonech. Můžete zde vidět časovač, navigaci, přehrávač hudby nebo sportovní výsledky. Samsung rozšířil podporu pro Now Bar i na aplikace třetích stran, takže jeho využití bude postupně růst. Vizuální změny se dotkly několika systémových aplikací. Správce souborů dostal modernější design s lepším uspořádáním kategorií. Vylepšené Quick Share je nyní dostupné přímo z rychlého nastavení a umožňuje příjem souborů i při otevřené obrazovce sdílení. Internetový prohlížeč Samsung nabízí optimalizované menu s možností přizpůsobení podle vašich preferencí. Galaxy S23 také těží ze všech vylepšení Androidu 16, včetně vylepšené správy paměti, rychlejších animací a lepší optimalizace baterie. Fotoaparát dostává nové gesto – přejetím dolů kdekoliv v oblasti náhledu zobrazíte panel s rychlým nastavením. Kdy dorazí One UI 8 do Česka? Uvedení evropských verzí systému typicky následuje týden až dva po prvotním spuštění v Koreji, takže do konce současného měsíce se váš telefon řady Galaxy S23 aktualizace takřka určitě nedočká. Samsung udržuje působivé tempo – během posledních dvou týdnů vypustil One UI 8 postupně pro Galaxy S25, Z Fold 6, Z Flip 6, řadu S24 a nyní i S23. Používáte Galaxy S23? Jak se těšíte na nové funkce v One UI 8? Zdroje: Tarun Vats/X (1, 2), Android Police