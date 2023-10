Za posledních několik let prošly fotoaparáty (nejen) vlajkových telefonů hromadou inovací, ať už se jedná o postprocesing, počet megapixelů či velikost samotného snímače. Důkazem je například obří 1″ senzor IMX989 od Sony, který používá několik telefonů od Xiaomi, nebo 200MPx snímače, jež spatřily světlo světa minulý rok. Tam ale neskončíme. Samsung totiž údajně chystá telefon se senzorem o rozlišení 432 MPx.

V červenci 2022 představila společnost Samsung koncept technologie Hexa²Pixel, která má nabídnout signifikantní zlepšení zejména při focení ve zhoršených světelných podmínkách. Díky metodě slučování pixelů, která kombinuje data z více pixelů do jednoho, je možné dosáhnout snímků s větší jasností a menším šumem. Slučování pixelů je však v dnešních telefonech naprosto běžnou záležitostí a kromě Samsungu ho využívají i ostatní značky.

It is expected that Samsung will continue to use GN3 for the Fold 6, and it is anticipated that starting from Fold 7, they will use S5KHP5.

And Samsung is preparing a 1-inch sensor, the "HW" series.

HW1 : 1/1.05" , 0.56µm , 432MP

HW2 : 1/1.07" , 0.5µm , 432MP https://t.co/2LC2se9TqU

— Revegnus (@Tech_Reve) October 6, 2023