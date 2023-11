Oblíbený prohlížeč Samsung Internet zamířil na počítače s Windows 10 a 11

Podporuje synchronizaci dat mezi telefonem a PC, je založený na Chromiu

V tuto chvíli ale ho nelze v České republice nainstalovat

Mobilní i desktopové scéně na poli internetových prohlížečů jasně vládne Google Chrome, ale především uživatelé jihokorejských telefonů mají v oblibě také prohlížeč Samsung Internet, který nabízí několik skvělých funkcí, například automatický tmavý režim. A ten nyní z čista jasna a bez jakýchkoliv velkolepých ohlášení míří na počítače s Windows 10 a 11.

Aplikace Samsung Internet je už teď dostupná v Microsoft Store, avšak v době psaní článku se mi ji nepodařilo stáhnout. Obchod hlásí blíže nespecifikovanou chybu, zkoušel jsem to jak na stolním počítači, tak i notebooku, kde jsem přihlášený pod jiným Microsoft účtem a situace je stejná. A na oficiálním webu jsem instalační soubor bohužel nenašel.

Každopádně největší výhodou je samozřejmě synchronizace dat procházení mezi vaším telefonem/tabletem a počítačem. Konkrétně historii, záložky a oblíbené. Ostatně to byl i jeden z důvodů, proč jsem Samsung Internet nikdy nepoužíval jako hlavní prohlížeč, až půjde nainstalovat, rozhodně mu dám šanci. V tuto chvíli ale není dostupná synchronizace hesel. Při prvním spuštění však můžete importovat data z jiných prohlížečů a to včetně záložek přes HTML.

Samsung Internet je založen (stejně jako třeba Edge a Chrome) na Chromiu, takže podporuje velké množství doplňků. Web SamMobile však dodává, že optimalizace zatím není 100%. Posouvání je opožděné a trhané, prý to celé působí, jako by prohlížeč nepodporoval ani 60Hz (natož vyšší) obnovovací frekvenci. Jihokorejský gigant má tedy rozhodně co dělat.

Jaké máte zkušenosti s prohlížečem od Samsungu?

Zdroj: SamMobile