Internet od Samsungu se vrací zpátky na Wear OS hodinky

Samsung Internet je jediným známějším webovým prohlížečem, který funguje i na systému Wear OS. Jasně, procházení internetu na hodinkách není to pravé ořechové, ale v nouzových situacích se může hodit. Minulý týden jej však Samsung z Google Play z neznámých důvodů odstranil. Naštěstí je ale zpět.

Zatím není jasné, co jihokorejskou firmu vedlo k tomu, aby z Obchodu Play odstranila svou aplikaci Samsung Internet, ale netrvalo to ani týden a už je zpět. Můžete jej tedy nainstalovat do libovolných hodinek s Wear OS, nemusíte vlastnit ty od Samsungu. Naopak na starší hodinky Samsung, jako jsou třeba Galaxy Watch3 s operačním systémem Tizen webový prohlížeč nedostanete.

Jestliže tedy máte zájem prohlížet internet i na vaší ruce, bude řešení od Samsungu dobré. Samozřejmě musíte počítat s absencí hromady funkcí, ale na přečtení zpráv funguje tato aplikace dobře.

Používáte Samsung Internet na Wear OS?

Zdroj: SamMobile