Špičkový soundbar Samsung v Česku hodně zlevnil! Umí Dolby Atmos a má další super vychytávky

Prémiový soundbar Samsung HW-Q800F seženete nyní až o 35 % levněji - od 9 564 Kč oproti běžné ceně 14 790 Kč
5.1.2kanálový zvukový systém s Dolby Atmos nabízí působivý prostorový zvuk včetně efektů nad hlavou
Výkon 400W, chytrá optimalizace zvuku a kompaktní bezdrátový subwoofer dělají z HW-Q800F ideální upgrade vašeho domácího kina

Jakub Kárník
Publikováno: 22.9.2025 18:00

Pokud toužíte po pořádném zvukovém zážitku z filmů a her, ale nechcete investovat desetitisíce do složitého audio systému, mám pro vás tip. Samsung HW-Q800F je aktuálně k dostání od 9 564 Kč místo běžných 14 790 Kč, což představuje slevu až 35 %. Za tuto cenu získáte prémiový soundbar s technologií Dolby Atmos a výkonem 400 W, který výrazně vylepší zvukový zážitek z vašich oblíbených filmů a seriálů.

Proč stojí Samsung HW-Q800F za pozornost?

Když jsem poprvé slyšel zvuk z tohoto soundbaru, překvapilo mě, jak výrazně dokáže změnit filmový zážitek. HW-Q800F je 5.1.2kanálový systém, což znamená, že kromě klasického prostorového zvuku nabízí i dva kanály směřující vzhůru. Díky tomu uslyšíte nejen zvuky ze stran, ale i nad sebou – třeba když ve filmu prolétá vrtulník nebo letadlo.

Soundbar je vybavený technologií Dolby Atmos, která přináší trojrozměrný zvuk – a to bez nutnosti instalovat reproduktory po celé místnosti. Systém doplňuje bezdrátový subwoofer, který dodává zvuku potřebnou hloubku a důraz. Oproti předchozí generaci prošel subwoofer redesignem a je nyní kompaktnější, takže se snadněji umístí i do menšího prostoru.

Zvuk, který se přizpůsobí vašemu prostoru

Co mě na HW-Q800F zaujalo nejvíc, je technologie SpaceFit Sound Pro. Ta dokáže analyzovat akustiku vaší místnosti a podle toho optimalizovat zvukový výstup. Jestli máte problém s ozvěnou nebo naopak s příliš tlumeným zvukem, tato funkce vám pomůže dosáhnout vyváženého poslechu bez složitého nastavování.

Zajímavá je také funkce AVA (Active Voice Amplifier) Pro, která automaticky upravuje hlasitost dialogů podle okolního hluku. Když začne v bytě pračka nebo se rozběhnou děti, soundbar to rozpozná a zesílí hlasy ve filmu, abyste nepřišli o důležité konverzace.

ZOBRAZIT AKCI

Propojení s televizorem a dalšími zařízeními

Samsung HW-Q800F se snadno propojí s vaším televizorem, a to buď bezdrátově přes Wi-Fi a Bluetooth, nebo pomocí HDMI kabelu. Pokud máte televizor Samsung, oceníte funkci Q-Symphony, která dokáže zkombinovat reproduktory vašeho TV s tímto soundbarem pro ještě bohatší zvukový zážitek.

K dispozici je také technologie HDMI eARC, která zajišťuje vysoce kvalitní přenos zvuku z televize do soundbaru. Díky tomu si užijete plnou kvalitu Dolby Atmos bez komprese. A pokud hrajete hry, soundbar dokáže automaticky rozpoznat herní režim a optimalizovat zvuk podle žánru hry.

Připojení je maximálně jednoduché. Soundbar disponuje jedním HDMI vstupem, jedním HDMI výstupem a optickým digitálním vstupem. Nechybí ani podpora streamovacích služeb jako Spotify nebo Tidal, které můžete ovládat přes aplikaci SmartThings.

Pro koho je Samsung HW-Q800F ideální volbou?

HW-Q800F je skvělou volbou pro ty, kteří:

Chtějí výrazně vylepšit zvuk televizoru bez nutnosti instalovat složitý systém domácího kina
Oceňují kvalitní reprodukci filmových soundtracků a hlavně čistotu dialogů
Hledají soundbar s podporou Dolby Atmos v rozumné cenové kategorii
Mají menší až středně velkou místnost (do cca 25 m²)
Preferují bezdrátové připojení a snadnou integraci s mobilními zařízeními

Pokud patříte do některé z těchto kategorií, Samsung HW-Q800F za aktuální cenu od 9 564 Kč představuje výbornou investici do vašeho domácího zábavního systému.

ZOBRAZIT AKCI

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob!

Používáte k televizi soundbar, nebo se spokojíte s vestavěnými reproduktory? Jaký je váš názor na systémy s Dolby Atmos?