Patent: Budoucí Samsung hodinky by mohly obsahovat projektor

Chytré hodinky jsou velmi praktické nositelné zařízení, které je v dnešní době schopné obstarat podstatnou část úkonů, kvůli nimž bylo dříve nutné vždy vytahovat z kapsy či kabelky telefon. I ty nejchytřejší smart watch jsou ovšem limitovány ve své praktičnosti mimo jiné i velikostí displeje, na který se prostě nemůže vejít tolik informací jako na obrazovku mobilu. Co kdyby ale do hry vstoupil integrovaný projektor promítající rozšířený obraz třeba na hřbet ruky? S touto myšlenkou si pohrává nedávno odhalený patent Samsungu.

Podle patentové dokumentace obsahuje malý zabudovaný projektor několik čoček a LEDek seřazených do oblouku. Měl by být teoreticky schopen nejen zrcadlit hlavní displej, ale také zobrazovat informace, které se liší od těch zobrazených na primární obrazovce hodinek. Zmíněno je například i promítání multimediálního obsahu. Na pohodlné sledování filmů a seriálů by to asi těžko stačilo, ale třeba pro zobrazení náhledu z bezpečnostní kamery nebo prohlížení fotek by mohlo být toto řešení skvělé. Pokud tedy nezůstane jen v šuplíku na papíře.

Zdroj: GSMA