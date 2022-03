Minulý týden jste mohli číst poměrně zajímavou informaci o tom, že Samsung uměle snižuje výkon u svých vlajkových telefonů. Konkrétně jej má na starost služba Game Optimization Service (GOS). Nyní jihokorejská firma vydává aktualizaci, která umožní pustit telefony opravdu na plný výkon.

GOS zakázalo více než 10 000 aplikací a her, ovšem benchmarků, jako například Geekbench či AnTuTu se problém netýkal. Právě proto Geekbench vyřadil ze svého seznamu poslední čtyři vlajkové lodě Galaxy S. Firma se k situaci téměř okamžitě vyjádřila a sdělila, že výkon omezovala kvůli výdrži a životnosti baterie. Zároveň ale podotknula, že vydá aktualizaci, kde bude možné zvolit režim výkonu. Ten by neměl telefony omezovat žádným způsobem.

South Korea has launched the GOS firmware for the S22 series, and the game performance is unblocked. pic.twitter.com/NOc5bAZ1gW

— Ice universe (@UniverseIce) March 10, 2022