Geekbench kvůli manipulaci s výkonem smazal testy Samsung telefonů

Není pochyb o tom, že nové vlajkové telefony Samsung z řady Galaxy S22 i předchozí generace S21, S20 nebo S10 patří mezi nejvýkonnější stroje v celém mobilním segmentu. Mimo jiné to potvrzují také mnohé benchmarky. Nedávno se ovšem přišlo na to, že si korejská firma u těchto mobilů skrze speciální herní režim nekalým způsobem pohrává s výkonem u vybraných her a aplikací za účelem úspory energie. Běžné testy tedy ukazovaly vyšší hodnoty, než které byly reálně využity po spuštění hry či aplikace. V reakci na to služba Geekbench smazala záznamy těchto zařízení za poslední čtyři roky.

“Začátkem tohoto týdne jsme se dozvěděli o službě Game Optimizing Service (GOS) společnosti Samsung a o tom, jak omezuje výkon her a aplikací. Služba GOS rozhoduje o přiškrcení (nebo nepřiškrcení) aplikací na základě identifikátorů aplikací, nikoli na základě chování aplikací. Považujeme to za formu manipulace s benchmarky, protože hlavní benchmarkové aplikace, včetně Geekbench, nejsou touto službou přiškrcovány,” stojí v prohlášení provozovatelů populárního výkonnostního nástroje.

Společnost Samsung fungování GOS přiznala a slíbila, že v rámci některé z budoucích aktualizací dorazí možnost manuálního nastavení hladiny výkonu. Dá se ovšem očekávat, že při využití plné síly telefonů budou mnohem rychleji mizet procenta u baterií.

Jak se díváte na tuto omezující praktiku?

Zdroj: apolice