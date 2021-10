Samsung testuje Android 12 s nadstavbou One UI 4.0 již nějakou dobu. Druhá beta přinesla spoustu novinek v čele s Material You a nyní do Samsung Galerie přidává funkci, kterou můžeme znát (nejen) z aplikace Fotky Google.

Samsung Galerie získává užitečnou funkci

Poprvé si této novinky všiml na Redditu uživatel Kidi_Galaxy a jde o to, že můžete upravit metadata fotografie tak, že na ni jednoduše klepnete a v nabídce nastavení klepnete na podrobnosti. Zde můžete upravit název fotografie, datum a čas nebo místo, kde byla pořízena. To se může hodit hned v několika případech nebo i v situaci, kdy chcete sdílet fotografii, ale zároveň si chcete zachovat své soukromí. Zároveň můžete v těchto datech vidět, jakým senzorem byla fotografie pořízena.

Využijete tuto chystanou funkci?

Zdroj: androidpolice