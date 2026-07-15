Samsung Galaxy Z Fold8 možná dorazí s takřka neviditelným přehybem. Napovídá tomu uniklé video

  • Uniklé video údajně ukazuje předsériový Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra s takřka neviditelným přehybem na vnitřním displeji
  • Za lepším dojmem má stát přepracovaný, mělčí pant s rozhodnějším skládáním
  • Připomínáme i dříve uniklé evropské ceny – základní Fold8 má startovat kolem 48 tisíc korun

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
15.7.2026 12:30
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Fold7
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Skládací telefony Samsungu odjakživa provázel viditelný přehyb uprostřed displeje. Podle čerstvého úniku by ale letošní Galaxy Z Fold8 Ultra (i přes matoucí název půjde o nástupce loňského Galaxy Z Foldu7) mohl být první, u kterého ho při běžném používání takřka nepoznáte.

Co uniklé video ukazuje?

Záběry se objevily na čínské síti Weibo pod účtem Momentary Digital a mají zachycovat předsériový kus – nejspíš verzi Ultra. Telefon se před kamerou několikrát složí a rozloží a přehyb je na něm patrný jen v krajním úhlu pod ostrým světlem. Namísto hlubokého „kaňonu“ přes celý panel, jaký znáte z předchozích Foldů, po něm zbývá nanejvýš mírný důlek.

samsung galaxy z fold8 ultra v ruce

Zásluhu na tom má podle úniku přepracovaný, mělčí pant. Mechanismus se prý skládá „rozhodněji“ – telefon tak nedrží v tolika mezipolohách jako dřív, zato vnitřní panel působí plošeji. Servery, které video rozebíraly, tvrdí, že se řada Fold8 v potlačení přehybu dostává na špičku oboru, srovnatelně s Oppo Find N6.

Kolik bude Galaxy Z Fold8 stát?

I kdyby se přehyb konečně povedl, radost může kazit cena. O těch evropských jsme na základě úniku psali už dřív a dobré zprávy to nejsou. Základní Galaxy Z Fold8 má podle nich startovat na částce kolem 48 tisíc korun (1 999 eur), varianta Ultra zobrazená na fotkách ještě výš, zhruba od 53 tisíc (2 199 eur). Za prostornější úložiště si podle úniku připlatíte kvůli rostoucím cenám pamětí.

samsung galaxy z fold8 cad render jpg
Samsung Galaxy Z Fold8 zdraží, uniklé evropské ceny to potvrzují. Připlatíte si i za hodinky Adam Kurfürst Zprávičky

Jasno udělá až oficiální premiéra. Samsung má obě skládačky ukázat na akci Unpacked 22. července, kde se čeká i představení nových hodinek. Do té doby je namístě obezřetnost – u úniku navíc nelze vyloučit, že jde o pečlivě vybraný záběr.

Věříte, že Samsung přehyb na displeji konečně schová?

Zdroje: PhoneArena, 9to5Google

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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