Samsung Galaxy Z Fold8 možná dorazí s takřka neviditelným přehybem. Napovídá tomu uniklé video Hlavní stránka Zprávičky Uniklé video údajně ukazuje předsériový Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra s takřka neviditelným přehybem na vnitřním displeji Za lepším dojmem má stát přepracovaný, mělčí pant s rozhodnějším skládáním Připomínáme i dříve uniklé evropské ceny – základní Fold8 má startovat kolem 48 tisíc korun Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.7.2026 12:30 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Skládací telefony Samsungu odjakživa provázel viditelný přehyb uprostřed displeje. Podle čerstvého úniku by ale letošní Galaxy Z Fold8 Ultra (i přes matoucí název půjde o nástupce loňského Galaxy Z Foldu7) mohl být první, u kterého ho při běžném používání takřka nepoznáte. Co uniklé video ukazuje? Záběry se objevily na čínské síti Weibo pod účtem Momentary Digital a mají zachycovat předsériový kus – nejspíš verzi Ultra. Telefon se před kamerou několikrát složí a rozloží a přehyb je na něm patrný jen v krajním úhlu pod ostrým světlem. Namísto hlubokého „kaňonu“ přes celý panel, jaký znáte z předchozích Foldů, po něm zbývá nanejvýš mírný důlek. Zásluhu na tom má podle úniku přepracovaný, mělčí pant. Mechanismus se prý skládá „rozhodněji“ – telefon tak nedrží v tolika mezipolohách jako dřív, zato vnitřní panel působí plošeji. Servery, které video rozebíraly, tvrdí, že se řada Fold8 v potlačení přehybu dostává na špičku oboru, srovnatelně s Oppo Find N6. Kolik bude Galaxy Z Fold8 stát? I kdyby se přehyb konečně povedl, radost může kazit cena. O těch evropských jsme na základě úniku psali už dřív a dobré zprávy to nejsou. Základní Galaxy Z Fold8 má podle nich startovat na částce kolem 48 tisíc korun (1 999 eur), varianta Ultra zobrazená na fotkách ještě výš, zhruba od 53 tisíc (2 199 eur). Za prostornější úložiště si podle úniku připlatíte kvůli rostoucím cenám pamětí. Samsung Galaxy Z Fold8 zdraží, uniklé evropské ceny to potvrzují. Připlatíte si i za hodinky Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Jasno udělá až oficiální premiéra. Samsung má obě skládačky ukázat na akci Unpacked 22. července, kde se čeká i představení nových hodinek. Do té doby je namístě obezřetnost – u úniku navíc nelze vyloučit, že jde o pečlivě vybraný záběr. Věříte, že Samsung přehyb na displeji konečně schová? Zdroje: PhoneArena, 9to5Google Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář displej Samsung Samsung Galaxy Z Fold8 skládací telefon únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025