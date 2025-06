Samsung láká na Galaxy Z Fold7! Co ukazuje nejnovější upoutávka?

Společnost Samsung začala rozdmýchávat očekávání kolem své nadcházející generace ohebných telefonů. Nejnovější oficiální upoutávka totiž naznačuje, že připravovaný Galaxy Z Fold7 přinese znatelně tenčí a lehčí design, ruku v ruce s vylepšenou odolností. Teaser sice neodhaluje vše, ale rozhodně udává tón pro to, co by mohlo znamenat zásadní posun ve vývoji ohebných smartphonů.

Upoutávka popisuje zařízení Z Fold7 jako tenčí, lehčí a odolnější než jeho předchůdce. Ačkoliv přesné specifikace zatím nebyly oficiálně potvrzeny, interní testy a úniky naznačují, že by tloušťka telefonu v zavřeném stavu mohla dosáhnout pouhých 9 mm a v rozloženém stavu by se mohl ztenčit až na 4,54 mm.

To je poměrně výrazný pokles oproti 12,1 mm u předchozího modelu Fold6. Přestože si telefon pravděpodobně zachová menší výstupek fotoaparátu, celkově by měl být mnohem příjemnější do kapsy. Celý videoklip upoutávky pak můžete zhlédnout na oficiálním webu Samsung Newsroom.

Klíčové změny u Galaxy Z Fold7 a budoucí vyhlídky

Společnost zdůrazňuje svůj záměr dodat ohebný telefon, který bude odpovídat požadavkům uživatelů na snadnou přenositelnost a jednoduchost použití.

Změny v designu mají za cíl učinit Fold7 vhodnějším pro ovládání jednou rukou a každodenní nošení, čímž by se mohla vyřešit častá kritika objemnosti a váhy dřívějších modelů. Vypadá to tedy, že výrobce naslouchá zpětné vazbě, což je vždy pozitivní zpráva.

Ačkoliv konkrétní funkce zůstávají pod rouškou tajemství, společnost naznačila, že Z Fold7 by mohl přinést „průmyslově první“ technologie. Očekává se, že zařízení bude uvedeno na trh společně s Galaxy Z Flip7, řadou Galaxy Watch 8 a možná i dalšími novinkami na příští akci Galaxy Unpacked, která se pravděpodobně uskuteční 10. července celosvětově.

Těšíte se na nový Z Fold 7? Co myslíte, že znamená „průmyslově první“ technologie?

Zdroj: GizmoChina, Samsung Newsroom