Samsung to zase neuhlídal! Galaxy Z Fold7 uniká na renderech

Tak jako každý rok i letos patří ohebné telefony od Samsungu k těm nejočekávanějším novinkám. Každý sebemenší únik či i jen spekulace hltá každý fanoušek jak Samsungu, tak ohebných telefonů. Nyní ale přišel konec spekulacím ohledně vzdledu, server Android Headlines se dostal k oficiálním renderům Galaxy Z Fold7.

Samsung Galaxy Z Fold7

Podle dosavadních úniků by měl Galaxy Z Fold7 přinést kromě nového čipsetu hlavně o něco větší displej, a to jak vnitřní tak vnější. Samsung prý testuje antireflexní displej, což by znamenalo lepší viditelnost jako takovou a zároveň menší viditelnost ohybu. Dále můžeme čekat lepší mechanismus pantu a menší tloušťku.

Srovnání Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Fold7 na základě dosavadních úniků:

Specifikace Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy Z Fold7 Hlavní displej 7,6″ Dynamic AMOLED 2X, 2160 x 1856 px, 120 Hz 8,0″ Dynamic AMOLED 2X, vyšší rozlišení, 120 Hz Vnější displej 6,3″ Dynamic AMOLED 2X, 2376 x 968 px, 120 Hz 6,5″ Dynamic AMOLED 2X, vyšší rozlišení, 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2500 nebo Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB 12 GB Úložiště 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB Hlavní fotoaparát 50 MP, f/1.8, OIS 200 MP, f/1.8, OIS Baterie 4400 mAh, 25W rychlé nabíjení Informace zatím nejsou k dispozici Tloušťka 12,1 mm ve složeném stavu Méně než 10 mm ve složeném stavu Další funkce Podpora S Pen, IP48 odolnost Vylepšený mechanismus pantu, menší záhyb na displeji

Jak se vám Galaxy Z Fold7 líbí?

Zdroj: AndroidHeadlines