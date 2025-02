Bude Galaxy Z Fold7 bez viditelného ohybu? Samsung testuje antireflexní displej

Jednou z nejčastějších výtek, které na adresu ohebných telefonů slýchávám, je viditelný ohyb displeje. Samsung těmto výtkám možná udělá konec. Podle známého leakera totiž pro očekávaný Z Fold7 počítá s antireflexním displejem, který už testuje. Takový displej by mohl významně snížit viditelnost ohybu.

Samsung přišel s antireflexním displejem u loňské vlajkové řady Galaxy S24. U klasické konstrukce těží antireflexní displej z toho, že díky absenci odlesků se méně unavují oči a také stačí menší jas pro stejnou viditelnost. To vede k celkově větší výdrži baterie. Uživatelé si ale museli zvyknout na jiné podání barev.

Samsung Currently Testing New Foldable’s Flexible Glass with an Anti-Reflective Coating for Future Foldable’s.

