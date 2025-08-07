Samsung prý přišel o tisíce prémiových telefonů. Zloději je měli ukrást poblíž londýnského letiště Hlavní stránka Zprávičky U londýnského letiště Heathrow bylo ukradeno 12 000 Samsung zařízení Mezi ukradenými kusy bylo 5 000 telefonů Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7 Krádež se stala krátce poté, co Samsung oznámil rekordní předobjednávky skládacích telefonů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Poblíž londýnského letiště Heathrow se měla odehrát jedna z největších krádeží techniky v poslední době. Zloději ukradli nákladní vůz převážející 12 000 Samsung zařízení v celkové hodnotě přibližně 9 milionů eur, což odpovídá více než 220 milionům korun. Informoval o tom korejský server Yonhap News TV. Cílem byly nejnovější skládací telefony Podle dostupných informací se krádež stala poté, co byl náklad přesunut ze samotného letiště do nedalekého skladu. Mezi ukradenými zařízeními mělo být celkem 5 000 kusů nových skládacích telefonů Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7, které Samsung představil teprve nedávno. Kromě vlajkových skládacích modelů zloději odcizili také 5 000 kusů chytrých hodinek Galaxy Watch8 a další zařízení včetně starších modelů jako Galaxy S25 nebo Galaxy A16. Celkový počet ukradených Samsung produktů tak podle všeho dosáhl 12 000 jednotek. KOUPIT GALAXY Z FOLD7 Portál Yonhap News TV píše, že veškerý náklad byl pojištěn, takže by Samsung neměl utrpět skutečnou finanční ztrátu. Britská policie bezprostředně po incidentu zahájila vyšetřování a podle informací serveru již nalezla prázdné obaly od ukradených zařízení. Myslíte si, že Samsung přijme přísnější bezpečnostní opatření? Zdroje: Yonhap News TV, WCCFtech, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Galaxy Z Fold7 krádež Samsung Samsung Galaxy Z Flip 7 skládací telefon Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.