Snímky jako z S25 Ultra? Samsung Galaxy Z Fold7 má překvapit hlavním fotoaparátem

Skládací telefony Samsung Galaxy Z Fold nikdy nebyly prezentovány jako fotomobily a zaměřovaly se spíš na poskytnutí ideálního prostředí pro multitasking. Se sadou inteligentních funkcí Galaxy AI to přitom výrobce v loňském roce dával najevo ještě intenzivněji než kdy dřív. Uživatelé však dlouho prahnou po vylepšení hlavního fotoaparátu – smartphone za desítky tisíc by si to podle nich zkrátka zasloužil. Nyní se proslýchá, že by se toto přání mohlo letos konečně splnit.

Některé dřívější zprávy nasvědčovaly tomu, že připravovaný Samsung Galaxy Z Fold7 zůstane u 50Mpx primárního objektivu. To si však nemyslí redakce uznávaného serveru GalaxyClub, která informuje o nasazení 200Mpx obrazového snímače. Údajně by mělo jít o stejný senzor, jaký využívá vlajková loď Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold7 by ve výsledku mohl nabídnout lepší fotografie za špatného osvětlení, protože je plocha tohoto 200Mpx snímače větší než u 50Mpx z předchozích Foldů. Kdyby navíc výrobce implementoval vylepšený instrukční systém ProVisual Engine, dočkali bychom se skutečně špičkové kvality.

GalaxyClub rovněž informuje o upgradu selfie kamery schované pod vnitřní obrazovkou. Zatím prý není jasné, zda bude možné fotit vyšším rozlišením než 4 Mpx, ale samotný senzor se prý měl zdokonalit.

Pokud však očekáváte celkovou revoluci na poli fotoaparátů, budete zklamání. Samsung Galaxy Z Fold7 má opět využít 12Mpx ultrašíro a 10Mpx teleobjektiv. Aktualizace se nedočká ani 10Mpx selfie kamera na vnější straně.

Samsung Galaxy Z Fold7 se velmi pravděpodobně představí v červenci spolu se svým sourozencem Galaxy Z Flip7.

Jak se na Samsung Galaxy Z Fold7 těšíte vy?

Zdroje: GalaxyClub, GSMArena