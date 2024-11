Galaxy Z Fold7 mohl mít lepší fotoaparát, ale Samsung si to rozmyslel

Samsung vydal před nedávnem vylepšenou verzi Galaxy Z Fold SE

Má lepší fotoaparát, než je v řadě Fold zvykem

Podle známého leakera ale Galaxy Z Fold7 tento 200 MPx fotoaparát nedostane

Když nedávno vyšly nové modely Galaxy Z Fold SE s vylepšeným fotoaparátem, nikoho by asi ani nenapadlo, že by Samsung mohl zařadit zpátečku. Všichni jsme doufali, že skládačky dohnaly v oblasti fotoaparátů vlajkovou řady Galaxy S, a že to tak už zůstane. Jenže podle známého leakera v Galaxy Z Fold7 nebude mít stejný 200Mpx fotoaparát.

Jedná se o leak, který není podložený ničím, kromě pověsti docela známého leakera. Je třeba brát tuto informaci s rezervou. Na druhou stranu je teď ten pravý čas, kdy dát Samsungu vědět, co si jako zákazníci přejeme. Nebylo by to poprvé, kdy by Samsung dal na hlas svých fanoušků, i když v takových případech šlo většinou o softwarové ústupky.

The regular Fold coming out next year is not expected to have a 200MP camera. Would you still consider buying it? — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) November 24, 2024

Srovnání fotoaparátů Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Fold SE

Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy Z Fold SE Hlavní fotoaparát 50 Mpx, f/1.8, OIS 200 Mpx, f/1.8, OIS Ultra širokoúhlý fotoaparát 12 Mpx, f/2.2 12 Mpx, f/2.2 Teleobjektiv 10 Mpx, f/2.4, OIS, 3× optický zoom 10 Mpx, f/2.4, OIS, 3× optický zoom Přední fotoaparát (vnější displej) 10 Mpx, f/2.2 10 Mpx, f/2.2 Přední fotoaparát (vnitřní displej) 4 Mpx, f/1.8, pod displejem 4 Mpx, f/1.8, pod displejem

Skládací telefony řady Galaxy Z Fold nebyly nikdy prezentovány jako fotomobily. Na druhou stranu by určitě každému jejich majitele potěšilo, kdyby dostaly lepší výbavu. Pro mě samotného byly právě fotoaparáty, proč jsem se kdysi vrátil od Foldu ke Galaxy S Ultra.

Byli byste rádi za lepší fotoaparát u Galaxy Z Fold7?

Zdroj: X