Majitelé Galaxy Z Fold4 si stěžují na konstrukční problém

Zhoršuje komfort používání telefonu

Mohl by být i v nejnovějším modelu

Někteří lidé si na Redditu začínají stěžovat na jeden konkrétní konstrukční problém Galaxy Z Fold4, který by podle nich mohl být i v nejnovějším Galaxy Z Fold5. O co konkrétně jde a jak moc je to vážné?

Problém přímo souvisí s otevíráním telefonu, takže se určitě nedá brát na lehkou váhu. Majitelé si stěžují na to, že se telefon po určité době používání již nedá zcela otevřít. Ve výsledku pak tedy dvě poloviny zařízení už nemohou vytvořit jemnou plochou obrazovku. Problém by měl být způsoben postupným zachycováním nečistot v pantu.

Podle uživatele s přezdívkou ahmed1smael jsou nečistoty ve skutečnosti úlomky z kousků vnitřních štětin používaných pro čištění pantu a kousky lepící pásky, které drží štětiny na místě.

Na obrázku je princip štětin u původního Galaxy Z Flipu. Je tedy spíše ilustrační a slouží pouze pro přibližnou představu principu.

Princip štětin u Galaxy Z Flip Zdroj: Samsung

Po čtyřech hodinách úporného čištění se uživateli povedlo úlomky vyčistit a znovu plně obnovit funkčnost pantu. Popsal také techniku čištění. Přesněji řekl „The seal goes along the hinge on both sides. I checked the side that has more glue substance coming out to identify the broken side. I then carefully used thin plastic and cut up soda can pieces to search and take out the threads and the plastic seal.“ Podle míry vytékajícího lepidla tedy identifikoval zasaženou stranu pantu. Potom opatrně rozřezal plechovku od sody, a s pomocí jejích drobných kousků vytáhl ven závity a těsnění.

Dle informací uživatele Redditu Samsung popírá, že by lepidlo použité na štětiny mohlo přestat fungovat a štětiny se tak vlivem toho zachytit v pantu. Uživatel také apeluje na ostatní, aby pant nečistili jako on. A místo toho stále vyvíjeli nátlak na Samsung, aby uznal chybu zpracování Galaxy Z Fold4 a provedl bezplatně nutnou opravu v rámci záruky.

Varuje také, že by tímto problémem mohl trpět i nový Galaxy Z Fold5. Samsung ovšem konstrukci pantu u nového modelu upravil, takže to podle většiny ostatních uživatelů není příliš pravděpodobné.

