Další dva Samsung mobily dostávají Android 13 s One UI 5

Pokud bychom se měli bavit o firmě, která je co se týče aktualizací Androidu vůbec nejlepší, málokdo by ukázal jinam, než na Samsung. Tomu se podařilo na Android 13 s One UI 5.0 aktualizovat skutečně hromadu mobilů, ať se bavíme o aktuálních, nebo starších vlajkách, nebo novějších mobilech střední třídy. Nyní se konečně dostává také na ohebné telefony Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4.

Je pochopitelné, že to jihokorejskému gigantovi nějakou dobu trvalo. Aktualizovat ohebné telefony, které mají svá specifika není na rozdíl od běžných mobilů tak snadné. V tuto chvíli se aktualizace šíří v USA, Jižní Koreji a Indii, což v praxi znamená, že bychom se ji měli dočkat během několika málo dní také v Evropě.

Samsung One UI 5 Beta 2 on Z Fold 4

Součástí aktualizace budou rovněž listopadové bezpečnostní záplaty. Můžeme také počítat s novým designem uživatelského prostředí, novými widgety, vylepšenými animacemi a také možností přizpůsobit si zamčenou obrazovku. Pokud jeden z telefonů máte, zkontrolujte v Nastavení > Aktualizace softwaru, zda je k dispozici. Na našem Z Foldu4 v době psaní článku ještě nebyla.

Už jste dostali One UI 5.0 na váš telefon?

Zdroj: GSMArena