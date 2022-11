To chceme! Příští Galaxy Z Fold se prý dočká žádané novinky

Od řady Galaxy Note jsme zvyklí na to, že je S Pen součástí telefonu samotného. Slot na toto pero si letos konečně vypůjčil také vlajkový model Galaxy S22 Ultra, který právě řadu Note nahradil, avšak součástí ohebných modelů Z Fold stále není.

Pokud chcete používat S Pen spolu se Z Foldem, nezbývá vám nic jiného, než pořízení originálního pouzdra. Pero má své místo na zadní straně u fotoaparátů, což sice není nejhorší, ale od praktičnosti to má stále daleko a to třeba v situacích, kdy chcete mít telefon položený, což je téměř nemožné. Další nevýhodou je také fakt, že pak nemůžete pouzdro použít jako stojánek. Jihokorejský gigant měl údajně v plánu zabudovat slot přímo do telefonu už letos, ale kvůli problémům s hmotností a tloušťkou se tak nakonec nestalo.

Nyní se začalo hovořit o tom, že Samsung zabuduje pero S Pen do další generace Galaxy Z Fold. Firma na to klade velký důraz, jelikož si je vědoma toho, že jde o problém, který je potřeba vyřešit. Snad se tato informace ukáže jako pravdivá, jelikož právě absence slotu patří k (podle našeho názoru) největší nevýhodě jinak skvělého mobilu.

Koupili byste si Z Fold se zabudovaným S Penem?

Zdroj: GSMArena