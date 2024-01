Zlákal by vás? Samsung má letos ukázat levnější Fold

Řada Samsung Galaxy Z Fold patří mezi nejdražší smartphony na trhu

Jihokorejská firma má letos nabídnout levnější alternativu

K představení má dojít v srpnu vedle plnotučných skládaček

O levnějších ohebných telefonech od Samsungu už se spekuluje třetím rokem a letos bychom se ho prý konečně měli dočkat. V srpnu nám jihokorejská společnost ukáže (nepřekvapivě) novou generaci telefonů Z Fold a Z Flip, přičemž první jmenovaný by měl dostat levnější verzi, která bude samozřejmě ořezanější.

Původně se přitom hovořilo o tom, že oním levnějším modelem bude právě Flip, nikoliv Fold. Samsung je však údajně s prodeji svých véček spokojen, naopak Fold se neprodává tak, jak by si výrobce představoval. S levnějším modelem by mohla řada Fold získat další početnou skupinu fanoušků. Jak ale takový mobil bude vypadat? Těžko říct. Žádné konkrétní informace o něm nejsou.

Pokud bych měl trochu zapojit svou vlastní fantazii, řekl bych, že bude levnější Fold disponovat čipsetem vyšší střední třídy (něco jako Snapdragon 7+ Gen 3 nebo Dimensity 8300), možná přijde o teleobjektiv a dostane plastovou konstrukci. Výsledná cena by se mohla na našem trhu pohybovat někde okolo 25 – 30 tisíc, což by bylo jistě pro spoustu uživatelů lákavé. Ohebný telefon by si totiž mohli osahat za relativně dostupné peníze (v porovnání s plnohodnotným Foldem) a pokud zjistí, že jim form factor vyhovuje, mohou za pár let upgradovat na dražší model. To je ale čistě má spekulace. Schválně do komunity napište, za kolik by vám levnější Fold dával smysl a s jakými ústupky byste byli ochotní se smířit.

Dával by vám smysl levnější Fold od Samsungu?

