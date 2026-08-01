Tohle ocení každý majitel! V One UI 9 byla objevena další skrytá funkce Galaxy Z Foldu8 Hlavní stránka Zprávičky Leaker IceUniverse odhalil skrytou funkci v One UI 9, která mění velikost zobrazeného obsahu aplikací na Galaxy Z Fold 8 Volba „app screen zoom" zatím leží pouze v testovacím Samsung Labs a na běžných telefonech se nezobrazuje Nabízí pět úrovní přiblížení, výchozí nastavení je „small", pod ním zbývá už jen jeden stupeň Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.8.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Galaxy Z Fold 8 dostal s One UI 9 slušnou porci vylepšení pro práci s velkým vnitřním displejem – vylepšený multitasking až se čtyřmi aplikacemi najednou, možnost zamknout otočení obrazovky zvlášť pro vnější a vnitřní panel. Podle leakera IceUniverse ale Samsung nekončí. Na síti X ukázal funkci, která zatím oficiálně nikde nevyšla: možnost měnit velikost zobrazovaného obsahu aplikace, tedy jakýsi zoom na míru pro každou appku zvlášť. YouTube o třetinu hutnější Princip je jednoduchý a přitom praktický. YouTube na Z Foldu 8 běžně ukazuje jen dva řádky doporučených videí, po zmenšení zobrazeného obsahu se jich vejdou tři. Jinými slovy – čím menší zoom nastavíte, tím víc informací se vejde na obrazovku najednou, což na velkém skládacím displeji dává mnohem větší smysl než u běžného telefonu. Volba se skrývá v nastavení pod položkou „app screen zoom“ a funguje na úrovni jednotlivých aplikací, ne celého systému. Galaxy Z Fold8 has a very useful feature: app-level display customization.For example, YouTube normally shows only two rows of video recommendations on the screen. After reducing the display size, it can show three rows of videos at the same time, allowing me to browse more… pic.twitter.com/0iXHEggNo9— Ice Universe (@UniverseIce) July 28, 2026 Funkce, kterou zatím nikdo nemá Jenže je tu háček. My jsme v redakci na Foldu8 tuto funkci zatím nenašli, což naznačuje, že jde o test, který se teprve chystá vydat – a i po vydání ji bude potřeba ručně zapnout v Samsung Labs, tedy v sekci pro experimentální nastavení. Jde tak spíš o ukázku, kam Samsung směřuje, než o hotovou funkci, kterou si dnes může kdokoliv vyzkoušet. Uvítali byste zoom nastavitelný zvlášť pro každou appku, nebo vám stačí klasické přizpůsobení celého systému? Zdroj: 9to5Google, IceUniverse (X) Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář One UI Samsung Samsung Galaxy Z Fold8 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025