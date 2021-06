Ohebné telefony jsou jistě zajímavou technologií a loňský Galaxy Z Fold 2 je jasným důkazem toho, že umí být i praktické a normálně použitelné pro každodenní úkony. Jenže hlavním kamenem úrazu je jejich cena. Tato zařízení jsou obecně poměrně dosti drahá a pro běžného smrtelníka nedává jejich nákup v době, kdy elektronika rychle stárne příliš velký smysl. Dát za telefon přes 50 tisíc je prostě hodně. Jihokorejský gigant má proto představit nástupce Samsung Galaxy Z Fold 3, který má být značně levnější.

Samsung Galaxy Z Fold 3 bude levnější

Chystaný Galaxy Z Fold 3 má být mnohem levnější než oba dva předchůdci. Zlevnění by se mělo dočkat také ohebné véčko Galaxy Z Flip 3. Oba dva modely mají být přibližně o 20 % levnější, což znamená že bychom se z původních 1 999 dolarů mohli dostat někam ke hranici 1 600 dolarů, což je asi 34 500 korun.

Ano, stále je to hodně peněz, ale za podobnou částku se u nás prodává třeba Galaxy S21 Ultra a tak budou mít zákazníci na výběr, zda půjdou do klasické vlajky, nebo zda se vydají do světa ohebných displejů. Telefon by měl být představen dle posledních informací začátkem srpna.

Koupili byste si ohebný telefon?

Zdroj: SamMobile