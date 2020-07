Samsung Galaxy Z Fold 2 uvidíme již za měsíc. Co o něm víme?

Nedávná informace od Maxe Weinbacha, jednoho z předních leakerů říkala, že druhá generace ohebného telefonu od jihokorejského giganta se neukáže na Samsung Unpacked 2020 5. srpna, ale až později. To se však nakonec nepotvrdilo. Naopak. Dle nejnovějších zpráv uvidíme Samsung Galaxy Z Fold 2 již za měsíc právě na této události.

Ross Young, zakladatel a CEO společnosti Display Supply Chain Consultants potvrdil, že Galaxy Z Fold 2 se odhalí 5. srpna. Rovněž odhalil několik klíčových specifikací. K tomuto vyjádření se nakonec přiklonil i Max Weinbach. Očekává se, že Samsung Unpacked bude velmi nabitá novými produkty. Můžeme se těšit na odhalení Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Buds Live, Galaxy Tab S7 a právě Galaxy Z Fold 2.

Fold 2 fans, confirmed with my sources that it will be announced at Unpacked, although may not ship till as late as early October. Assembly starts in September. Also, why are leakers/media saying 7.7". As we said on 4/20, it is 7.59"…No change. pic.twitter.com/CBJ380tYnb

— Ross Young (@DSCCRoss) July 15, 2020