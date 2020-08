Rendery Samsung Galaxy Z Fold 2 ukazují ohebný telefon ze všech stran

O chystaném ohebném telefonu Samsung Galaxy Z Fold 2 5G se toho napsalo již hodně. Není se však čemu divit, podobně jako minulý rok první generace, i tentokrát se očekává, že Samsung posune technologické možnosti o kus dále. Pár dní před samotným představením jsou k dispozici rendery Samsung Galaxy Z Fold 2, které žhavou novinku ukazují ze všech stran.

Rendery Samsung Galaxy Z Fold 2 odhalují větší displej a absenci výřezu

První generace Galaxy Fold měla několik nevkusných prvků, které už však u druhé generace neuvidíme. Samsung zapracoval na odstranění velkého výřezu u ohebného displeje, nově je selfie kamera v klasickém průstřelu. Sekundární displej na přední straně byl značně zvětšen a v podstatě vypadá jako u normálního smartphonu, opět včetně průstřelu pro selfie kameru. U první generace měl sekundární displej obrovské rámečky kolem.

Zadní strana je téměř identická jako u uniklých renderů telefonů řady Galaxy Note 20. Ostatně oba telefony budou představené na stejné akci. Všimnout si můžete i stejného barevného provedení – Mystic Bronze. K dispozici je i ukázka černé varianty s názvem Mystic Black. Co se týče samotných parametrů, tak ohebný displej by měl mít velikost 7,7 palců a sekundární na přední straně bude mít velikost 6,23 palců. V obou případech půjde o Super AMOLED panel. Kromě toho by ohebný displej měl podporovat i 120Hz obnovovací frekvenci.

Na zadní straně bychom měli vidět tři fotoaparáty, které budou mít 12 MPx, 64 MPx a 12 MPx senzory. Selfie kamera by měla mít 10 MPx. K dispozici by mělo být 512 GB úložiště. Baterie se odhaduje na kapacitu 4 356 mAh a nemá chybět 15W bezdrátové nabíjení. Co se týče ceny, tak se prozatím jen divoce spekuluje. Některé zdroje tvrdí, že bude levnější než první generace. Další však mluví o ceně kolem dvou tisíc dolarů, v přepočtu s DPH tak cca 54 500 Kč, což je v podstatě identická cenovka jako u prvního Galaxy Fold.

Zdroj: gsmarena.com