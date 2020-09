Očekávaný Samsung Galaxy Z Fold 2 míří na český trh. Ohebný telefon či tablet, jak chcete doznal oproti minulé generaci mnoho klíčových změn, za které si však nechá Samsung opět královsky zaplatit. Jaká je tedy cena a dostupnost nového modelu?

Samsung Galaxy Z Fold 2 míří na český trh

Původní 4,6″ displej nahradil velký 6,23″ AMOLED panel s Full HD rozlišením a průstřelem uprostřed, takže nyní můžeme využít pouze jeden displej, budeme-li k tomu mít důvod. Je totiž oproti původní generaci znatelně větší. Na zadní straně můžeme spatřit modul, kde se nachází tři z celkem pěti fotoaparátů. Ten je podobný, jako u nové řady Galaxy Note 20. Hlavní senzor disponuje rozlišením 12 megapixelů, optickou stabilizací a autofokusem. Teleobjektiv má pak rozlišení 64 megapixelů a ultraširokoúhlá kamera pak 12 megapixelů. Další dva fotoaparáty nalezneme na přední straně v displeji.

Pokud telefon rozevřeme, vykoukne na nás velký 7,7″ AMOLED panel s rozlišením 2213 x 1689 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Je skvělé, že se Samsungu povedlo dát rychlou frekvenci i do ohebného panelu. Co se týče výkonu, můžeme očekávat to nejlepší, tedy Snapdragon 865 Plus od Qualcommu. Ta oproti standardní verzi běží na vyšších taktech a nabízí také lepší výkon grafického čipu. Sekunduje mu 12 GB LPDDR5 RAM, takže o výkonu tohoto zařízení nemůže být pochyb. Úložištěm je 256 GB UFS 3.1. Zvýšila se také kapacita baterie, která má nyní hodnotu 4 500 mAh a podporuje 25 W nabíjení. Můžeme také počítat s reproduktory od AKG či Androidem 10 s nejnovější nadstavbou One UI.

6,23″ AMOLED panel s Full HD rozlišením (zavřený stav)

7,7″ AMOLED panel s rozlišením 2213 x 1689 pixelů, 120 Hz (otevřený stav)

Snapdragon 865 Plus, 12 GB RAM, 256 GB úložiště

12 MPx + 64 MPx + 12 MPx fotoaparáty

Reproduktory AKG

Android 10

Nový Samsung Galaxy Z Fold 2 je tedy dostupný na většině českých e-shopů a to za cenu 54 999 Kč. K dispozici bude již od soboty 19.9.2020 a dá se očekávat, že kusů bude dostatek. My telefon v současné době testujeme a v následujících dnech se můžete těšit na velkou recenzi.

Co říkáte na cenu nového Galaxy Z Fold 2?